الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قافلة جامعة الأزهر التنموية الشاملة توقع الكشف الطبي على المواطنين في حلايب وشلاتين

قافلة جامعة الأزهر
قافلة جامعة الأزهر

أطلقت جامعة الأزهر، قافلة تنموية شاملة مجانية إلى حلايب وشلاتين؛ صرح بذلك فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، مشيرًا إلى أن القافلة باشرت أعمالها بدعم وتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وسط إقبال كبير من المواطنين؛ دعمًا لجميع المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر2030م.

 

يأتي ذلك دعمًا لجهود الدولة المصرية نحو توفير حياة كريمة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

 

وأوضح رئيس الجامعة، أن القافلة جرت بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي مما يعكس توحد الرؤى بين مؤسسات الدولة الوطنية من أجل النهوض والارتقاء بصحة المواطن في أي مكان في الجمهورية.

 

وأضاف أن قافلة جامعة الأزهر التنموية الشاملة التي سيرتها لجنة خدمة المجتمع  ضمت مجموعة متميزة من الأطباء في مختلف التخصصات الطبية، لافتًا إلى أن برنامج القافلة تضمن عديدًا من المحاور؛ بداية من محور القطاع الطبي الذي قام بتوقيع الكشف الطبي على عدد  4005 حالة مرضية، وإجراء 20 عملية جراحية بين كبرى وصغرى، والقيام بعمل التحاليل اللازمة، إضافة إلى تحويل 46 حالة مرضية إلى مستشفيات جامعة الأزهر، وإجراء ثلاث عمليات صغرى لجراحة الفك والأسنان، بجانب ذلك قامت القافلة بتوزيع مساعدات بلغت ٩٥٠٠ كرتونة مواد غذائية على أهالي حلايب وشلاتين، إضافة لتوزيع عدد ٣ ماكينات خياطة.

 

وأشار إلى أنه على هامش عمل ونشاط القافلة التنموية الشاملة تم تنظيم عديد من الندوات  التوعوية لأهالي الشلاتين وحلايب دارت حول مفهوم الوسطية والاعتدال الذي هو منهج الأزهر الشريف على مدار أكثر من ألف عام ويزيد، وتوضيح مدى يسر وسماحة الدين الإسلامي في جميع جوانبه المضيئة، وأداء خطبة الجمعة من قبل علماء القافلة وتم الحديث فيها عن قيمة التعاون، وعن تجديد النية قبل العمل، وعن مظاهر قدرة المولى عز وجل.

 

وأضاف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف على خدمة المجتمع، أن القافلة قامت بعمل 7 جداريات على جدران بعض الوحدات الصحية ونزل الأزهر الشريف؛ توثيقًا لفعاليات القافلة في مدينتي: حلايب وشلاتين.

 

ولفت إلى أن القافلة تضمنت أيضًا بجانب أنشطتها المختلفة نشاطًا زراعيًّا على هامش القافلة تضمنت عقد 6  ندوات عن التنمية الزراعية، والتعريف بالمشاريع القومية التي نفذتها الدولة المصرية، والتي لها دور كبير في دعم الاقتصاد المصري والتنمية الزراعية، وزيادة عائد التصدير من نواتج الحاصلات الزراعية والتي لها الأثر الكبير في زيادة الدخل القومي المصري، وتم عرض بعض المشاريع متناهية الصغر  على أسر أهالي حلايب وشلاتين خلال الندوات المختلفة، وكيفية الاستفادة من المخلفات المنزلية وتدويرها لتصنيع الغذاء النباتي العضوي لمساعدة الأهالي على إنشاء بعض الحدائق المنزلية، وكذلك زراعة بعض محاصيل الخضر كزراعة عضوية، وإنتاج غذاء آمن صحيًّا.

 

 

كما جرى عمل ندوتين بالنادي الرياضي بالشلاتين لأسر الأهالي بحضور ممثل للمرأة المصرية بمدينة الشلاتين، وتم عرض عدة مشروعات تفيد الأسرة المصرية، مثل: مشروع إعادة تدوير مياه الأحواض بما يسمى بالماء الرمادي واستخدامها في ري الحاصلات الزراعية، وبذلك نقلل هدر المياه، خاصة أن مياه الشرب في المنطقة تكون من محطات تحلية، وبذلك نعظم من الموارد المتاحة في المنطقة.

 

وتابع صديق، أن القطاع البيطري بقافلة جامعة الأزهر التنموية الشاملة قام بالكشف على عدد كبير من الحيوانات (أغنام - ماعز -إبل) لتشخيص الأمراض المعدية المختلفة، مثل: الجدري، وأمراض الالتهاب الرئوي والتسمم الدموي التي تسبب الموت المفاجئ، وتم تحصين عدد كبير من الحيوانات (أغنام- ماعز - إبل - خيل) ضد أمراض التيتانوس، والتسمم الدموي، وتم تحصين عدد كبير ضد أمراض إنفلونزا الطيور، والنيوكاسل، والجامبورو، وجرى زيارة المجزر الآلي، ومتابعة طريقة الذبح بالمراحل المختلفة طبقًا للتقنيات الحديثة التي سوف يتم تشغيله بها قريبًا بطاقة إنتاجية كبيرة.

الدولة المصرية لجهود الدولة المصرية جامعة الأزهر حلايب وشلاتين رئيس الجامعة الدكتور سلامة داود

مواد متعلقة

ربيع الغفير: ليس كل رجل يصلح للقوامة على المرأة (فيديو)

هل يجوز تصفيف شعر المرأة عند مصفف رجل؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أمين الفتوى: الناس فاهمة حديث "استفت قلبك" خطأ (فيديو)

رئيس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور محمود مخلص لفوزه فى مسابقة الأسرة القرآنية

السبت.. انعقاد مقرأة كبار القراء المسجدية المجودة بمسجد الإمام الحسين

377 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية

"البحوث الإسلامية" يعقد مقابلة شخصية للمتقدمين لوظيفة مدير التوجيه بـ 5 مناطق

وزير الأوقاف: دور العلماء هو البلاغ لا الهداية ولا الحساب (فيديو)

الأكثر قراءة

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

ماتت إحداهما.. "العظام الزجاجية" تحبس شقيقتين 15 سنة فى منزلهما

القاهرة الإخبارية: كبيرة منسقى الأمم المتحدة تتفقد مخازن مطار العريش

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 17-1-2024

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

3 مؤشرات تثير الشكوك حول طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار في المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الصفقة الجديدة: إعمار غزة والتطبيع بين إسرائيل والسعودية.. ماذا يدور فى الكواليس؟

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها