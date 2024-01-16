أمين الفتوى: الناس فاهمة حديث "استفت قلبك" خطأ (فيديو)

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البعض يفسر خطأ حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم "استفت قلبك"، مؤكدا أن الرواية صحيحة لكن تفسيرها لدى البعض يكون خطأ.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المُذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "العلماء كان لهم 3 أقوال، فى هذا الحديث الأول قالوا إن هذا القول كان خاصا بالصحابي الذى قال له النبي هذا القول، لأن سيدنا النبي اطلع على حاله بأنوار النبوة".

وتابع: "القول الثاني المقصود استفتى قلبك ده بيكون فى الورع وليس فى الحلال والحرام، وده يكون لنفسك فقط، والقول الثالث إن المقصود بذلك من أنار الله قلوبهم بالإيمان والعلم، مينفعش تبقى مقصر فى الصلاة وتقول استفتى قلبك، وبكدة يبقى الحديث ليس لعوام الناس".

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