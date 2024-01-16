الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

رئيس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور محمود مخلص لفوزه في مسابقة الأسرة القرآنية

الأسرة القرآنية
الأسرة القرآنية

هنأ الدكتور سلامة داود، رئيس  جامعة الأزهر ونوابه، وعمداء الكليات؛ أسرة كلية أصول الدين والدعوة بطنطا؛ لحصول الدكتور محمود أحمد مخلص، الأستاذ المساعد بالكلية، على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة القرآن الكريم (فرع الأسرة القرآنية)، والتي نظمتها وزارة الأوقاف.

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مجلس جامعة الأزهر يهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بالتمثيل المشرف لأساتذة جامعة الأزهر في جميع المسابقات والمحافل العلمية على المستويين: المحلي، والدولي، وفي شتى التخصصات الدينية والعلمية والثقافية، لافتًا إلى أن رسالة جامعة الأزهر هي نشر علوم الدين والدنيا في ربوع مصر والعالم، وتجسيد القدوة الحسنة لأخلاق الإسلام التي تتجلى في علم وخلق أساتذتها الذين يُصدِّرون علم الدين والدنيا إلى العالم أجمع.

الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر عمداء الكليات وزارة الاوقاف المصرية وزارة الأوقاف

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