رئيس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور محمود مخلص لفوزه في مسابقة الأسرة القرآنية

هنأ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر ونوابه، وعمداء الكليات؛ أسرة كلية أصول الدين والدعوة بطنطا؛ لحصول الدكتور محمود أحمد مخلص، الأستاذ المساعد بالكلية، على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة القرآن الكريم (فرع الأسرة القرآنية)، والتي نظمتها وزارة الأوقاف.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بالتمثيل المشرف لأساتذة جامعة الأزهر في جميع المسابقات والمحافل العلمية على المستويين: المحلي، والدولي، وفي شتى التخصصات الدينية والعلمية والثقافية، لافتًا إلى أن رسالة جامعة الأزهر هي نشر علوم الدين والدنيا في ربوع مصر والعالم، وتجسيد القدوة الحسنة لأخلاق الإسلام التي تتجلى في علم وخلق أساتذتها الذين يُصدِّرون علم الدين والدنيا إلى العالم أجمع.