نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع أعمال الامتحانات

تفقد محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة جامعة الأزهر لفرعي: البنات، والوجه البحري؛ بجولة تفقدية لمتابعة سير أعمال لجان الامتحانات بكليات فرع البنات، وذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لغرفة عمليات متابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وفي ضوء متابعة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على مدار الساعة.

ويستضيف المعهد الفرنسي بالقاهرة، أعمال مؤتمر «التفاعل بين القيم وأثره على الهوية»، والتي تستمر حتى غدا الخميس الموافق ١١ من يناير ٢٠٢٤، يناقش خلالها المشاركون عددًا من المحاور، أبرزها «القيم المقدسة والقيم الدنيوية»، «النظام الاجتماعي والرؤى»، «المعايير والاختلافات»، «الأدب بين القيم الجمالية والإبداع»، «التطورات القانونية في عالم متواصل».

ويعد المؤتمر فرصة متميزة للتواصل وتبادل الآراء بين العلماء والباحثين الغربيين ونظرائهم من المصريين والعرب، حول العديد من القضايا والمسائل القانونية واللغوية والأدبية والاجتماعية، بهدف التفكير في «العولمة» وتأثيرها على الأفراد (انتماءاتهم وخصوصياتهم)، والمجتمعات (آدائها ومعتقداتها)، والدول (فيما يخص عمليات إضفاء الشرعية التي تقوم بها)، وذلك سعيًا لرسم صورة دقيقة وعامة التبادلات والتأثيرات بين العالمين العربي الإسلامي والغربي.