الأزهر لتعليم اللغة الفرنسية يواصل مؤتمر "التفاعل بين القيم وأثره على الهوية"

يواصل مركز الأزهر لتعليم اللغة الفرنسية، لليوم الثاني على التوالي، فعاليات مؤتمره حول “التفاعل بين القيم وأثره على الهوية”، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

ويُعقده بالتعاون مع جامعة “لومير ليون2” الفرنسية، برئاسة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبمشاركة وحضور البروفسير ستيفان فالتر - جامعة لومير ليون 2 الفرنسية، وديفيد سادوليه، المستشار الثقافي الفرنسي فى مصر، رئيس المعهد الفرنسي، ونخبة من أساتذة جامعة الأزهر والجامعات المصرية والدولية.

ويستضيف المعهد الفرنسي بالقاهرة، أعمال مؤتمر “التفاعل بين القيم وأثره على الهوية”، والتي تستمر حتى غدا الخميس، يناقش خلالها المشاركون عددا من المحاور، أبرزها “القيم المقدسة والقيم الدنيوية”، “النظام الاجتماعي والرؤى”، “المعايير والاختلافات”، “الأدب بين القيم الجمالية والإبداع”، “التطورات القانونية في عالم متواصل”.

ويعد المؤتمر فرصة متميزة للتواصل وتبادل الآراء بين العلماء والباحثين الغربيين ونظرائهم من المصريين والعرب، حول العديد من القضايا والمسائل القانونية واللغوية والأدبية والاجتماعية، بهدف التفكير في “العولمة” وتأثيرها على الأفراد (انتماءاتهم وخصوصياتهم)، والمجتمعات (أدائها ومعتقداتها)، والدول (فيما يخص عمليات إضفاء الشرعية التي تقوم بها)، وذلك سعيا لرسم صورة دقيقة وعامة التبادلات والتأثيرات بين العالمين العربي الإسلامي والغربي.