الثلاثاء 09 يناير 2024
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الدين لله

"الأزهري" يشهد افتتاح أول فرع لسلسة مطاعم الأخوة الإنسانية المصرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك  الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، في افتتاح أول فرع لسلسلة مطاعم تابعة لمؤسسة (الأخوة الإنسانية المصرية) فى المعادي والمشهرة رسميا في وزارة التضامن الاجتماعي.

حضر الافتتاح كل من  الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والأب يؤانس لحظي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأخوة الإنسانية المصرية والسكرتير السابق لقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والدكتور ثروت قادس رئيس اتحاد المصريين بألمانيا، والدكتور القس رفعت فكري الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط،  وعدد من الشخصيات العامة ورجال الفكر والثقافة.

وقال “الأزهري” إن المشروع تلقى دعمًا غير محدود، وهذا الحدث يسعد به كل إنسان على كل أرض مصر، مؤكدًا أنها رسالة بر وحب وتقدير نابعة من أعماق الروح المصرية التي نتشرف بحملها وتمثيلها.


وأكمل: “تشرفت بعرض الفكرة على بابا الفاتيكان بصحبة أخي المونسينيور يوأنس لحظي رئيس مؤسسة الأخوة الإنسانية المصرية، وغُرست هذه البذرة وصارت اليوم شجرة، وأتشرف أن أكون جزءًا من هذا العمل وسأظل خادما له إلى أن ألقى الله عز وجل”.

وأشار إلى أن المؤسسة توجه أيضًا، جزءًا من جهودها الكبيرة لدعم الأشقاء في غزة، مضيفًا أنها رسالة سامية ودور تاريخي وملحمي لمصر لتقديم الدعم للأشقاء في فلسطين.

ويقدم المطعم وجبات طعام متكاملة غذائيا للأسر الأكثر احتياجًا ولغير القادرين وعائلاتهم داخل المطعم بالمجان، مع جمع تبرعات القادرين لدعم أشقائهم من غير القادرين.

الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية الأخوة الإنسانية المصرية وزارة التضامن الاجتماعي

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