رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق

تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرعي البنات والوجه البحري، مباني كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق التابعة للأمانة العامة المساعدة للوجه البحري.

وتهدف الزيارة إلى المتابعة الدائمة والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بالكلية، إضافة إلى الوقوف على جاهزية واستعداد الكلية لامتحانات الفصل الدراسي الأول التي ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة.

من ناحية أخرى، شارك الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة في افتتاح الملتقى العلمي الدولي الأول الذي تنظمه كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق، والذى يقام تحت عنوان: “الاتجاهات الأدبية والقضايا اللغوية في الشعر الحديث دراسة تحليلية في ضوء النقد الحديث شعر عبد المجيد فرغلي أنموذجًا” بحضور الدكتورة أماني هاشم، عميدة الكلية، وجميع عمداء ووكلاء كليات جامعة الأزهر بالوجه البحري.



وحيا رئيس الجامعة صمود الشعب الفلسطيني الأبي، مؤكدًا أن هذه المحنة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الصابر سوف يتبعها منحة ربانية، خاصة وأن حروف محنة ومنحة متقاربة.



وأشاد رئيس الجامعة بعقد هذا الملتقى العلمي الأول للكلية، مشيرًا إلى أن انعقاد الملتقى يعد من قبيل الوفاء.



وثمن رئيس الجامعة الجهود المبذولة والتطوير الكبير الذي شاهده داخل كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات بالزقازيق مشيدا بجهود الدكتورة أماني هاشم عميدة الكلية.

وفي ختام الملتقى كرم رئيس الجامعة، الدكتور صابر عبد الدايم، عميد كلية اللغة العربية بالزقازيق الأسبق والحاصل على وسام الجمهورية، كما قامت الدكتورة أماني هاشم، عميدة الكلية بتكريم فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرعي البنات والوجه البحري.

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