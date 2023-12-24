نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يشهد حفل المتأهلين للحاضنة التكنولوجية

شهد د.محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي والدكتور محمد جلال مدير الحاضنة، مستشار رئيس جامعة الأزهر للابتكار وريادة الأعمال، عميد كلية الهندسة بقنا، حفل اختتام المعسكر التدريبي وإعلان أسماء الفائزين المتاهلين للالتحاق بالدورة الأولى للحاضنة التكنولوجية "رواق أسيوط، وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

جاء ذلك برعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك بحضور لجنة التحكيم والتي تضم الدكتور علاء جاد الكريم عثمان عميد كلية العلوم بأسيوط، والدكتورة خلود حسام حسانين عميد كلية التجارة بنات بأسيوط، والدكتور إيهاب عبدالرؤوف مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان والأستاذ ايهاب عبدالحميد مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط والأستاذ أمجد محمد نائب مدير جهاز تنمية المشروعات بأسيوط والدكتور أحمد ضاحي مدير مركز دعم الابتكار بالقرية الذكية بأسيوط، وفريق حاضنة رواق أسيوط والذي يضم الأستاذة الدكتورة إيمان مصطفى وكيلة كلية التجارة بنات والأستاذ الدكتور محروس على الأستاذ بكلية الهندسة بقنا والدكتور وليد صابر والدكتور أحمد يوسف والدكتورة إسلام سمير، والدكتور عبدالله عليان المدرس بكلية العلوم.

دور جامعة الأزهر في ريادة الأعمال ودعمها للشباب في

بدأ الحفل بكلمة د.محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، مرحبًا بالحضور، وناقل لهم تحيات الدكتور أحمد الطيب والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، مؤكدًا دور جامعة الأزهر في ريادة الأعمال ودعمها للشباب في دعم أفكارهم الابتكارية، وأن حاضنة رواق أسيوط أحدث حاضنات سلسلة الحاضنات التكنولوجية "رواق" بجامعة الأزهر والمنشأة بالتعاون مع البرنامج القومي للحاضنات "إنطلاق" بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والتى تعد الأولى من نوعها بفرع جامعة الأزهر بأسيوط والتى تقدم خدماتها ليس فقط لمنسوبي جامعة الأزهر وإنما تمتد لكل الطلاب والخريجين في الوجه القبلي من داخل وخارج جامعة الأزهر.، وهذا ما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

أوضح د. محمد جلال فرغلي، مدير الحاضنة، مستشار رئيس جامعة الأزهر للابتكار وريادة الأعمال أن حاضنة رواق الأزهر هي أول حاضنة تم إنشاؤها داخل جامعة الأزهر بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عام 2018وتقوم بتبني واحتضان جميع الأفكار والمشروعات من الطلاب والخريجين ورواد الأعمال والتي تقدم جميع أوجه الدعم الفني والمالي والتدريبي لتطوير أفكارهم ومساعدتهم في تكوين شركات تكنولوجية ناشئة خاصة بهم تساهم في دعم الاقتصاد المعرفي ونشر ثقافة العمل الحر ومحاربة البطالة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي، تحقيقًا لرؤية مصر 2030، لدعم الشباب المبتكرين والمبدعين، وأن حاضنة الاعمال التكنولوجية رواق بفرع جامعة الأزهر بأسيوط في دورة الاحتضان الأولي والمتخصصة في دعم الأفكار والابتكارات والشركات الناشئة لتقديم حلول للتحديات المناخية في مجالات الطاقة والمياه والزراعة والبيئة والتكنولوجيا الخضراء.

وتقدم حاضنة رواق أفضل برنامج احتضان لدعم ومساعدة رواد الأعمال والمبتكرين فى لتحويل أفكارهم وابتكاراتهم إلى شركات ناشئة تقدم حلول تكنولوجية قابلة للتطبيق ويمكن تسويقها لحل المشكلات التي يعانى منها المجتمع في مجال التغيرات المناخية.

ومن المقرر أن يتم تقديم دعم للفريق الفائز بمبلغ مالي يصل قيمته لـ300 ألف جنيه لكل فريق مقدم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال برنامج الاحتضان لحاضنة رواق.

بجامعة كفر الشيخ

بجامعة كفر الشيخ

بجامعة كفر الشيخ