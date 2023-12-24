الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب رئيس جامعة الأزهر يشهد احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بأسيوط

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

شهد الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، احتفالية كلية البنات الإسلامية بأسيوط، والمُقامة تحت شعار "اللغة العربية لغة الحضارة والإنسان"، وذلك برئاسة الدكتور محمد علي عطا الله، عميد كلية البنات الإسلامية بأسيوط، باليوم العالمي للغة العربية.

جاء ذلك بحضور الدكتور صلاح رمضان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال سعد، رئيس اللجنة الثقافية بالكلية ووكيل الكلية للدراسات العليا السابق، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالبات بالكلية.

بدأ الحفل بتقديم من الدكتور درويش مرسي عبدالمعطي، أستاذ الفقه العام بكلية البنات الإسلامية بأسيوط، بالسلام الجمهوري والقرآن الكريم، تلا ذلك كلمة ترحيب من الدكتور محمد علي عطا الله، عميد كلية البنات الإسلامية بأسيوط، بالحضور من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالبات، مشيرًا إلى أن الله شرف العرب بجعل اللغة العربية لغة للقرآن الكريم.

 وأوضح أن الاحتفال باللغة العربية لم يبدأ بتاريخ اعتماد الأمم المتحدة يوم ١٨ ديسمبر يومًا للاحتفال بها، بل يوم عيدها بدأ قديمًا منذ أن كرَّمها الله وشرَّفها بنزول القرآن بها.

احتفال جامعة الأزهر باليوم العالمي اللغة العربية

وفي كلمته نقل نائب رئيس جامعة الأزهر، للوجه القبلي، تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، للحضور، مؤكدًا اهتمام جامعة الأزهر  بالاحتفال باليوم العالمي اللغة العربية، والحرص على ضرورة التحدث بها وعدم هجرها إلى اللغات الأجنبية الأخرى وكيف لا وقد شرفها الله عز وجل وجعلها لغة القرآن الكريم، الذي جعله الله بدوره معجزة  للنبي صلى الله عليه وسلم، معجزة كلامية معنوية خالدة لا تنتهي، تحدى به العرب، وهم من نبغوا فى البلاغة  الخطب والشعر، فكان العربي يتحدث العربية كأنه ملهم، وقد نصبوا الأسواق للتباري فى إظهار مهاراتهم فى اللغة، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بأية من مثله.

كما شدد على العناية والالتزام بالتدريس باللغة العربية الفصحى في قاعات المحاضرات، وهو ما تحرص عليه جامعة الأزهر بشكل كبير بين الجامعات المصرية.

وتم عرض فيلم تسجيلي عن اللغة العربية من إعداد المركز الإعلامي برئاسة الدكتورة أسماء عبدالحكيم المدرس بقسم الأدب والنقد بالكلية لاقى استحسان الحضور.

وأضاف الدكتور صلاح رمضان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب حرص الكلية على إقامة الفعاليات والأنشطة الثقافية، التي من شأنها تثقيف طلبات الكلية، مقدما جزيل الشكر والامتنان لجميع القائمين على الحفل الكريم، سائلا المولى عز وجل أن يديم علينا الأمن والأمان وأن يحفظ مصرنا وأزهرنا من كل سوء ومكروه.

وألقت الدكتورة عواطف أبو العزايم، المدرس بقسم الأدب بالكلية الحاضرين بقصيدة عن اللغة العربية وقدمت الطالبة ملك كمال بقسم الشريعة قصيدة أخرى عن اللغة العربية، وأضافت الطالبة  فاطمة الزهراء سحيم بقسم الحديث قصيدة ثالثة.

وأشار الدكتور كمال زين، أستاذ الأدب والبلاغة بالكلية، أن التجهيز للحفل قد بدأ منذ وقت طويل، حيث شارك ١٢ باحث بمساهمات بحثية متميزة عن اللغة العربية، تم جمعها فى كتيب حوى تلك الأبحاث، كما ساهم عدد كبير من الطالبات باسهامات متميزة، مقدما جزيل الشكر لجميع المساهمين فى خروج الحفل بالشكل المرجو.

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
الدكتور محمد عبدالمالك رئيس الجامعة للوجه القبلي كلية البنات الإسلامية بأسيوط اللغة العربية لغة الحضارة والإنسان باليوم العالمي للغة العربية

مواد متعلقة

مياه أسيوط: إنهاء 90% من أعمال محطة ساو ودخولها الخدمة قريبًا

محافظ أسيوط يوجّه بمتابعة تنفيذ مشروع تطوير وتجديد موقف سيارات الغنايم

محافظ أسيوط: العمل على جذب استثمارات جديدة والاستفادة من المساحات غير المستغلة بالمدن الصناعية

تنفيذ 5 قرارات إزالة بحى شرق فى أسيوط

محافظ أسيوط: ترشيد الإنفاق بالقطاعات الخدمية والوحدات المحلية

الأكثر قراءة

اشتباك جديد فى البحر الأحمر.. هجوم «هستيرى» أمريكى على مسيرة حوثية

عاجل.. توابع طوفان الأقصى.. تل أبيب تخصص 20 مليون دولار لتعزيز أمن مستوطنات الضفة

"قبل لقاء البرهان وحميدتي".. تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان وتحذيرات من كارثة صحية

للمقبلين على الحج.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري والدولار

ضبط رجل أعمال أجنبي غسـل 50 مليون جنيه من تجارته غير المشروعة في النقد الأجنبي

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

لواء.حمدى البطران

غزة فى الإعلام الغربى

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قبل انتهاء الحرب.. هل دمرت إسرائيل قدرات حماس فى شمال غزة؟

قيادى بجيش الاحتلال: إسرائيل دولة ضعيفة.. ويجب التعاون مع حماس بشأن المحتجزين

يديعوت أحرونوت: خسائر إسرائيل أمام حماس فادحة