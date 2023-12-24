نائب رئيس جامعة الأزهر يشهد احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بأسيوط

شهد الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، احتفالية كلية البنات الإسلامية بأسيوط، والمُقامة تحت شعار "اللغة العربية لغة الحضارة والإنسان"، وذلك برئاسة الدكتور محمد علي عطا الله، عميد كلية البنات الإسلامية بأسيوط، باليوم العالمي للغة العربية.

جاء ذلك بحضور الدكتور صلاح رمضان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال سعد، رئيس اللجنة الثقافية بالكلية ووكيل الكلية للدراسات العليا السابق، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالبات بالكلية.

بدأ الحفل بتقديم من الدكتور درويش مرسي عبدالمعطي، أستاذ الفقه العام بكلية البنات الإسلامية بأسيوط، بالسلام الجمهوري والقرآن الكريم، تلا ذلك كلمة ترحيب من الدكتور محمد علي عطا الله، عميد كلية البنات الإسلامية بأسيوط، بالحضور من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالبات، مشيرًا إلى أن الله شرف العرب بجعل اللغة العربية لغة للقرآن الكريم.

وأوضح أن الاحتفال باللغة العربية لم يبدأ بتاريخ اعتماد الأمم المتحدة يوم ١٨ ديسمبر يومًا للاحتفال بها، بل يوم عيدها بدأ قديمًا منذ أن كرَّمها الله وشرَّفها بنزول القرآن بها.

احتفال جامعة الأزهر باليوم العالمي اللغة العربية

وفي كلمته نقل نائب رئيس جامعة الأزهر، للوجه القبلي، تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، للحضور، مؤكدًا اهتمام جامعة الأزهر بالاحتفال باليوم العالمي اللغة العربية، والحرص على ضرورة التحدث بها وعدم هجرها إلى اللغات الأجنبية الأخرى وكيف لا وقد شرفها الله عز وجل وجعلها لغة القرآن الكريم، الذي جعله الله بدوره معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، معجزة كلامية معنوية خالدة لا تنتهي، تحدى به العرب، وهم من نبغوا فى البلاغة الخطب والشعر، فكان العربي يتحدث العربية كأنه ملهم، وقد نصبوا الأسواق للتباري فى إظهار مهاراتهم فى اللغة، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بأية من مثله.

كما شدد على العناية والالتزام بالتدريس باللغة العربية الفصحى في قاعات المحاضرات، وهو ما تحرص عليه جامعة الأزهر بشكل كبير بين الجامعات المصرية.

وتم عرض فيلم تسجيلي عن اللغة العربية من إعداد المركز الإعلامي برئاسة الدكتورة أسماء عبدالحكيم المدرس بقسم الأدب والنقد بالكلية لاقى استحسان الحضور.

وأضاف الدكتور صلاح رمضان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب حرص الكلية على إقامة الفعاليات والأنشطة الثقافية، التي من شأنها تثقيف طلبات الكلية، مقدما جزيل الشكر والامتنان لجميع القائمين على الحفل الكريم، سائلا المولى عز وجل أن يديم علينا الأمن والأمان وأن يحفظ مصرنا وأزهرنا من كل سوء ومكروه.

وألقت الدكتورة عواطف أبو العزايم، المدرس بقسم الأدب بالكلية الحاضرين بقصيدة عن اللغة العربية وقدمت الطالبة ملك كمال بقسم الشريعة قصيدة أخرى عن اللغة العربية، وأضافت الطالبة فاطمة الزهراء سحيم بقسم الحديث قصيدة ثالثة.

وأشار الدكتور كمال زين، أستاذ الأدب والبلاغة بالكلية، أن التجهيز للحفل قد بدأ منذ وقت طويل، حيث شارك ١٢ باحث بمساهمات بحثية متميزة عن اللغة العربية، تم جمعها فى كتيب حوى تلك الأبحاث، كما ساهم عدد كبير من الطالبات باسهامات متميزة، مقدما جزيل الشكر لجميع المساهمين فى خروج الحفل بالشكل المرجو.

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال