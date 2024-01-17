الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

عبدالحميد عبدالغفار: إرث موسيقي وألحان محفورة في الوجدان (إنفوجراف)

الموسيقار عبد الحميد
الموسيقار عبد الحميد عبد الغفار

خسرت الموسيقى العربية، اليوم، أحد أهم قاماتها، برحيل  عبد الحميد عبد الغفار قائد الأوركسترا في مصر والوطن العربي، وقائد لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، تاركا بصمته الموسيقية لسنوات طويلة. 

وأثرى عبد الغفار المكتبة الموسيقية باسهامات مهمة في العزف والتأليف الموسيقي، منذ انطلاقته الفنية في السبعينات حتى رحيله اليوم.

وخلال مشواره قدم “عبد الغفار” للموسيقى العربية كثير من المواهب الفنية للجمهور المصرى والعربي شدت بأصوات عزبة من أحمل أغاني الطرب الأصيل لكوكب الشرق والعندليب وغيرهما.

واحتفظت ذاكرة الموسيقى التصويرية لمكتبة السينما المصرية بتأليفاته لأفلام "الأونطجية"، اقتل مراتي، لك تحياتي، دائرة الموت، الدلالة، ومسلسل "سعد اليتيم".

وطوال مشوار عبد الغفار الفني كانت له تكريمات وتقدير من الجمهور العام، كما كرم في العديد من المهرجانات والفعاليات الفنية والثقافية الكبرى.

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رئيس الأوبرا ناعيا عبد الحميد عبدالغفار: فقدنا أحد قامات الموسيقى العربية

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