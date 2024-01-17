العمل: ندوة للتوعية بالمساواة بين الجنسين وصحة المرأة

نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة من خلال إدارة شئون المرأة ووحدة المساواة بين الجنسين، ندوة للتوعية فى مجال المساواة بين الجنسين وصحة المرأة، بمقر مركز تدريب مهنى شهداء كتيبه 103 ( الشرابية سابقا ).

أهمية تنظيم الأسرة

وتناولت الندوة عدة موضوعات منها: أهمية تنظيم الأسرة في بداية الزواج، وأهمية فحص ما قبل الزواج للوقاية من الأمراض المعدية والوراثية، وأهمية التغذية في مرحلة الانجاب، والمساواة بين الجنسين للقضاء علي التمييز ضد المرأة في مجالات الحياة ومجالات العمل من خلال ضمان الحق في العمل، وذلك فى إطار جهود المديرية المستمرة لنشر التوعية بالحقوق والواجبات بين العاملين بممختلف المنشآت وكذلك التميكن الاقتصادى للمراة وتفعيل دور أجهزتها التابعة لتحقيق هذا الهدف، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.

توجيهات وزير العمل

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، في تقريره للوزارة، أن تلك الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول دور المرأة الهام فى تحقيق أهداف التنمية للمجتمع كعنصر أساسى، وأهمية تمكينها إقتصاديًا لتحقيق هذا الدور، وتوفير كافة السبل لدعمها، ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين فى مختلف المنشآت العاملة بالمحافظات.

وأضاف مدير المديرية أن الندوة شارك فيها سهام إبراهيم مديرادارة شؤون المرأة، والدكتورة علياء مصطفي مدير المركز، والدكتورة نجلاء فوزي مدير الثقافة الصحية فى ادارة تنظيم الأسرة، وثناء عبد الفتاح مسؤول إعلام بالصحة، مؤكدًا استمرار عمليات التوعية والتثقيف للمرأة العاملة وأصحاب الأعمال داخل المنشآت بالمساواة بين الجنسين فى مختلف الحقوق والواجبات وأثر ذلك على توفير مناخ عمل آمن ومستقر وتحقيق مزيد من الإنتاجية، فى إطار تطبيق معايير العمل الدولية، ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة فى الجمهورية الجديدة.