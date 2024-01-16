وزير الإنتاج الحربى يتفقد سير العمل وخطوط الإنتاج بمصنع "81 الحربى"

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة تفقدية مفاجئة لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) التابعة للوزارة، حيث تواجد في الشركة باكرًا مع بداية يوم العمل وحضور العاملين إلى مقر الشركة، وتوجّه مباشرةً إلى خطوط الإنتاج بالشركة لتفقدها.

وأكد الوزير حرصه على استمرار أعمال المرور المفاجئ على الشركات والوحدات التابعة، ليتابع بنفسه انتظام سير العمل بها على أرض الواقع، والتعرف على مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل ووضع الخطة اليومية للإنتاج وتطبيق معايير الجودة والتزام العاملين بارتداء مهمات الأمان وتطبيق مختلف آليات السلامة والصحة المهنية.

وأضاف أن هذه الجولة التفقدية المفاجئة ليست الأولى لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، حيث أجرى أكثر من زيارة مفاجئة للشركة على مدار الشهور الماضية، كان آخرها بشهر سبتمبر الماضي، تم خلالها إصدار عدد من التوجيهات الوزارية لتطوير الأداء، وتابع مدى الالتزام بتنفيذ هذه التوجيهات التي أصدرها بالجولات التفقدية المفاجئة السابقة.

استعراض ما تم من أوجه للتطوير بالشركة بالفترة الأخيرة

واستمع الوزير إلى ما استعرضه المهندس مدحت شكري، رئيس مجلس إدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، من بيانات ومعلومات حول المؤشرات الخاصة بالأداء وحجم المبيعات والمستجدات المتعلقة بالمشروعات التي تنفذها الشركة ومدى الالتزام بتوقيتات تنفيذها بالمستوى الذي يليق بمكانة الإنتاج الحربي، كما تم استعراض ما تم من أوجه للتطوير بالشركة بالفترة الأخيرة لزيادة الإنتاجية وتحسين الأداء مثل رفع كفاءة أحد المصانع بالشركة، وهو مصنع الرزينات التي تعد الخامة الرئيسية لإنتاج البويات، حيث كان هذا المصنع متوقفًا منذ أكثر من 10 سنوات وتم تطويره بواسطة شركة الإنتاج الحربي للصيانة والتوريـدات والحلول المتكاملة، وكذا أعمال رفع كفاءة مصنع اليورويا فورمالدهيد بالشركة (مصنع 81 الحربي)، والتي تعد من أبرز المشروعات الحربية التي تم الانتهاء من تنفيذها خلال عام 2023.

وحرص صلاح على الحديث مع العاملين والاطلاع على ظروفهم المعيشية ومطالبهم وحثهم على الالتزام بواجباتهم المهنية والتكاتف معًا لبذل أقصى جهد ممكن لاستكمال الدور الحيوي، الذى تقوم به الشركة كأحد الصروح الصناعية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لدعم ومساندة الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية.

وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أهمية انتهاز الفرص المتاحة في الفترة الحالية وتزايد الإقبال والطلب على منتجات الشركة (مصنع 81 الحربي)، مشيرًا إلى أن الشركة كانت واحدة من أفضل شركات الإنتاج الحربي المحققة لأرباح عن العام المالي الماضي، ونجحت كذلك في أن تكون واحدة من أفضل شركات الإنتاج الحربي من حيث القدرات التصنيعية، ولذا حرص السيد الوزير على تكريمها بشهر نوفمبر الماضي خلال مناقشة الجمعيات العمومية الأخيرة عن العام المالى (2022 /2023)، متوجهًا بالشكر والثناء إلى كل العاملين بالشركة على مجهوداتهم والتى لولاها ما كانت ستتواجد ضمن أفضل الشركات تحقيقًا للأرباح على مستوى الشركات التابعة للوزارة، وحث العاملين على تقديم المزيد من الجهد والعمل الدءوب، للحفاظ على هذا الإنجاز بل والسعي إلى حصول الشركة على المركز الأول خلال الأعوام المقبلة بين الشركات المحققة للأرباح والمتميزة من حيث القدرات التصنيعية على مستوى الإنتاج الحربي.

- أهمية تطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية داخل الشركة

وخلال الجولة التفقدية المفاجئة لشركة "هليوبوليس للصناعات الكيماوية"، أصدر الوزير مجموعة من التوجيهات والتي ركزت على أهمية تطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية داخل الشركة والحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية والالتزام بتخزين الأصناف بالمخازن المخصصة لها والاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها، للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها، وضرورة القيام بشكل دائم بمراجعة خطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة الدورية وإجراءات الأمن الصناعي والسيبراني والتخلص من المخلفات بالطرق القانونية بصفة دورية.

بدوره، أوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) تقوم بتلبية مطالب القوات المسلحة المصرية من منتجاتها العسكرية، وتقوم بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع عدد من المنتجات المدنية مثل (البويات بأنواعها، الفورمالدهايد، اليوريافورمالدهيد، الهكسامين، أقراص الوقود الجاف، كراسي الاستادات الرياضية، بودرة وعجائن الألومنيوم، نترات الصوديوم ونترات البوتاسيوم، اللاكيهات والورنيشات، البرايمرات)، وتضم الشركة أحدث المعدات والمعامل وأجهزة رقابة الجودة العالمية، لافتًا إلى أنه رافق السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الزيارة المفاجئة للشركة كل من المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.