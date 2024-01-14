"الإنتاج الحربي" تنظم ندوتين توعويتين للعاملين عن "التعامل مع سن المراهقة"



نظمت وزارة الدولة للإنتاج الحربي، ندوتين توعويتين، بعنوان "النمو النفسي للمراهقين وكيفية التعامل معهم"، بحضور عدد من العاملين والعاملات الممثلين لمختلف الجهات التابعة للوزارة، وذلك في ضوء توجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى بتنظيم الندوات التوعوية للعاملين والعاملات بمختلف الشركات والوحدات التابعة.

وقال المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، إن المعالجة النفسية بمستشفى الشرطة الدكتورة نهلة أمين أحمد حاضرت بالندوتين.. حيث أشارت إلى التغيرات التي يمر بها المراهقون سواء من الناحية العقلية أو السلوكية في إطار رحلتهم لاكتمال نضجهم وتوافقهم مع أنفسهم ومع المجتمع المحيط بهم، مؤكدة أنه ينبغي أن يعي الأهل السمات الشائعة للأفراد في سن المراهقة مثل الاستقلالية وعدم تقبل النقد والرغبة في إثبات الذات والتأثر بالأقران.





وأكدت ضرورة حسن تصرف الأمهات والآباء مع هذه السمات من خلال التحلي بالحكمة ونصح الأبناء ومساعدتهم على شغل أوقات فراغهم بأنشطة إيجابية ونافعة، وتجنب استخدام العنف والنقد الهدام، وضرورة الالتزام بالقيم التي يدعون أبناءهم للتحلي بها، مع الاهتمام بالرياضة البدنية، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الأسرة والمجتمع ككل.

ونوه المتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي، إلى أنه تم خلال الندوتين تلقي استفسارات الحاضرين بشأن موضوع الندوة، وتم الرد عليها.

من جانبها، أشارت مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص أمل عبد الخالق، إلى أن تنظيم الندوتين يأتي في إطار حرص وزارة الإنتاج الحربي على تنظيم ندوات توعوية تثقيفية للعاملين بالإنتاج الحربي في مختلف مجالات المعرفة (اجتماعية - دينية - صحية)، بما ينعكس بالإيجاب على توسيع مداركهم وتطوير أسلوب تفكيرهم.