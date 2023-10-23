الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة الإنتاج الحربى تلغى احتفالية عيدها الـ69 تضامنًا مع الشعب الفلسطينى

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي عن إلغاء احتفالية عيد الإنتاج الحربي رقم (69)، الذي يوافق يوم 23 أكتوبر الجاري، تضامنًا مع الأشقاء الفلسطينيين، وكان مقررا أن تتضمن تكريم المتميزين من أبناء الإنتاج الحربي والاحتفال بذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة بأيدي مصرية داخل إحدى شركات الإنتاج الحربي.

وأكد محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي، استعداد الوزارة لتقديم مختلف أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، في إطار توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وأعربت وزارة الإنتاج الحربي عن خالص أسفها لتصاعد وتيرة أحداث العنف في قطاع غزة، الأمر الذي يهدد السلام الدولي.

- تقديم كل أوجه الدعم للشعب الفلسطينى لتخفيف حدة أحداث العنف بقطاع غزة

وأكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كل أوجه الدعم للشعب الفلسطيني لتخفيف حدة أحداث العنف بقطاع غزة، التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا.

 وقال "مصطفى" إن مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة التكاتف معًا ومواصلة جهود دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بالمساعدات الإنسانية بكل أشكالها للمساهمة في تحسين الأوضاع.

وزارة الانتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي الشعب الفلسطيني احتفالية لتكريم المتميزين محمد عيد بكر

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