الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضمن خطة التطوير

مشروع الواقع الافتراضي وعرض بقلعة قايتباي.. تفاصيل تطوير شركة مصر للصوت والضوء

وزارة قطاع الأعمال
وزارة قطاع الأعمال

كشف تقرير خاص بمشروع الموازنة التقديرية حتى يونيو المقبل  لشركة مصر للصوت  والضوء إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، عن مخطط تنفيذ مشروع تشغيل الصوت والضوء في قلعة قايتباي بمحافظة الإسكندرية.

ووفقا للتقرير الذي حصلت الدستور على نسخة منه، فإنه يتم ضخ استثمارات بحوالي 119 مليون جنيه حتى يونيو المقبل وكان قد تم ضخ  استثمارات بحوالي 960 مليون جنيه خلال العام المالي 2021/2022.

واشتملت خطة تطوير شركة مصر للصوت والضوء، على استكمال مشروع الصوت والضوء بقلعة قايتباي بمحافظة الإسكندرية وتنفيذ مشروع الواقع الافتراضي وشراء أجهزة حاسب آلي وأثاث ومكاتب وفقا لما تم ذكره في مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2023/2024 واعتمدته الشركة القابضة للسياحة والفنادق.

كما اشتمل التقرير على مستهدف لشركة مصر للصوت والضوء بنهاية يونيو المقبل لتحقيق إيرادات بقيمة 95 مليون جنيه بالإضافة إلى تحقيق صافي ربح نحو 16 مليون جنيه.

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