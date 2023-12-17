الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

برتوكول تعاون بين “القابضة للسياحة” و"النصر لصناعة السيارات" لتوريد أتوبيسات سياحية

جريدة الدستور

وقعت شركة مصر للسياحة التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق ويمثلها أحمد العسقلاني العضو المنتدب التنفيذي وشركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ويمثلها الدكتور المهندس خالد شديد العضو المنتدب التنفيذي برتوكول تعاون لتصنيع وتوريد أتوبيسات سياحية  طبقًا للمواصفات العالمية.
وشهد توقيع العقد اللواء عبد الفتاح صفوت رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة والمهندس سامح متولي رئيس مجلس إدارة شركة النصر للسيارات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور المهندس وزير قطاع الأعمال العام، بتفعيل التكامل بين الشركات الشقيقة ودعمًا لتوطين الصناعات المحلية، وفي ضوء خطة التطوير المتكاملة لشركة مصر للسياحة على مستوى كافة الخدمات السياحية للإرتقاء بخدمات العملاء وزيادة الجذب السياحي والتي منها تحديث وتعظيم حجم أسطول النقل السياحي بالشركة.

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