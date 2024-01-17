المنتخب اللبناني يواجه نظيره الصيني بحثا عن استعادة توازنه في كأس آسيا 2023

يسعى منتخب لبنان لاستعادة توازنه في بطولة كأس الأمم الآسيوية 2023، عندما يواجه المنتخب الصيني اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى للبطولة.

وكان المنتخب اللبناني، قد استهل مسيرته في كأس أمم آسيا بخسارته بثلاثية نظيفة أمام المنتخب القطري، حامل اللقب وصاحب الضيافة، في المباراة الافتتاحية للبطولة.

ويتطلع المنتخب اللبناني لتحقيق الفوز على المنتخب الصيني من أجل تجديد آماله في التأهل للأدوار الاقصائية للمرة الأولى في تاريخه.

إخفاق في دورتين

ولم يتمكن المنتخب اللبناني من عبور الدور الأول في مشاركتيه السابقتين بكأس آسيا في نسختي 2000 و2019.

وكان المنتخب اللبناني قدم عرضا لا بأس به في مواجهته الأولى أمام قطر، ولكنه فشل في مجاراة نجوم المنتخب القطري.

وسيعول المونتنيجري ميودراج رادولوفيتش مدرب منتخب لبنان، على حارس المرمى مصطفى مطر والمهاجم المخضرم حسن معتوق الهداف الحالي لمنتخب لبنان بتسجيله 23 هدفا في 116 مباراة دولية مع شريكيه في خط الهجوم سوني سعد وهلال الحلوة مع لاعب الوسط محمد حيدر.

في المقابل، يرغب المنتخب الصيني في تكريس عقدته للمنتخب اللبناني حيث التقيا في ثلاث مباريات تمكن المنتخب الصيني من الفوز في مباراتين وتعادلا في مباراة.

ويرغب المنتخب الصيني في الفوز بهذه المباراة من أجل الاستمرار في دائرة المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة لدور الـ16.

وتعد هذه هي المشاركة الـ13 للمنتخب الصيني في كأس آسيا.. ويتطلع المدير الفني الصربي ألكسندر يانكوفيتش لقيادة الفريق للوصول لأبعد دور ممكن في هذه النسخة من البطولة.

ويعول يانكوفيتش على نجم المنتخب الصيني ووه شاوكونج، الذي يلعب في صفوف جينتشلار بيرليجي التركي وعلى لاعبه المخضرم وو لي مهاجم فريق شنغهاي الصيني، بالإضافة إلى زميله في نفس الفريق زهانج لينبينج