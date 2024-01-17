الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قرار مهم من تعليم القاهرة عقب تداول امتحان اللغة العربية للإعدادية

امتحانات
امتحانات

ردت مصادر بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في القاهرة على أزمة تداول امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية، وقالت مصادر بالمديرية لـ"الدستور" أنه يتم تتبع المكان الذي تم التداول منه واللجنة التي تم التداول منها. 

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من تداول الامتحان”. 

وبدأ اليوم الأربعاء، امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظتي القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات، في أول أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 - 2024.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية، في محافظة القاهرة الامتحان فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، حيث يبلغ عددهم بالقاهرة 201289 طالبًا، منهم 102239 بنين، و99050 بنتا، موزعين على 777 لجنة بالإدارات التعليمية الـ35.

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واستجاب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لطالبات المدرسة بمد زمن امتحان مادة اللغة العربية والخط 10 دقائق إضافية، وذلك بعد شكواهم من تأخر فتح اللجان في التاسعة صباحًا، وهو الوقت الموضوع لبدء الامتحان. 

واطمأن محافظ الجيزة، خلال جولته على توافر كافة سبل الراحة للطلاب وتحقيق الانضباط داخل وخارج لجان الامتحانات، مشددًا على حظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء كان مع الطلاب أو الملاحظين، وموجهًا بتنفيذ التعليمات الخاصة بفتح اللجان وتوزيع ورق الأسئلة والإجابة في موعدهم. 

يُذكر أن عدد المقيدين بامتحان الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة يبلغ 200 ألف و85 طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام (698) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية.

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