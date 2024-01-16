مصطفى البرغوثى: إسرائيل فشلت فى تحقيق أهدافها من حرب غزة

قال مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الفلسطينية، إنه بعد مرور 100 يوم من العدوان الإسرائيلي على غزة فشلت في تحقيق هدفها الأكبر وهو التطهير العرقي لسكان غزة وإجبارهم على الهجرة، وذلك لتمسك الفلسطينيين بأرضهم، وموقف مصر الرافض للتهجير.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل فشلت ولم تستطع استعادة أسراها.

الاحتلال يسعى لشغل الأنظار عن جريمته

واكد أن قوات الاحتلال تسعى لشغل الأنظار عن جريمة الحرب التي تشهدها غزة، والشىء الوحيد الذي حققته هو القتل فقد وصل عدد الشهداء إلى 29 ألف شهيد فلسطيني منهم 10 آلاف طفل و8 آلاف امرأة وجرح 62 ألف مواطن ودمار 75% من المنازل.