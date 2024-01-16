الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير علاقات دولية: إسرائيل لا تملك رؤية للحرب أو السلام في المنطقة

أيمن سمير
أيمن سمير

أكد أيمن سمير، الخبير في العلاقات الدولية، أن إسرائيل تعيش حالة من الضعف والانهيار بسبب حرب غزة، فهي لا تمتلك أي خطة أو استراتيجية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، كما أنها تتحمل مسؤولية تعطيل عملية السلام منذ اتفاقيات أوسلو في عام 1993، بسبب تعنتها في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال “سمير” في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"،  إن إسرائيل تحاول تبرير عدوانها على الشعب الفلسطيني بأي حجة، لكن الحقيقة هي أن كل المحللين الإسرائيليين الموضوعيين يشهدون بأن الكيان الصهيوني فشل في تحقيق أهدافه العسكرية والسياسية، وأنها لا تعرف ماذا ستفعل في اليوم التالي للحرب.

وذكر خبير العلاقات الدولية، أن مصر كانت دائمًا تنادي بالحل السياسي للقضية الفلسطينية، وترى أن العنف والحرب ليسا حلًا، بل هما سبب في المزيد من المعاناة والمآسي، وذلك ما يؤكده المسؤوليين في أوروبا وأمريكا من خلال الإشادة بالدور المصري في مساندة الشعب الفلسطيني خلال الحرب الدائرة.

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