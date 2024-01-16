نتنياهو يهدد بدخول ممر صلاح الدين.. ورشوان: إسرائيل فى حالة هذيان

انتقد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أعلن عن نيته دخول الجيش الإسرائيلي إلى ممر صلاح الدين أو فيلادلفيا، واصفًا إياها بأنها "مخالفة لمعاهدة السلام ومثيرة للتوتر مع الجيران".

وقال رشوان، في حواره مع برنامج "حديث الأخبار" على "إكسترا نيوز"، إن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها من الحرب على غزة التي كانت تهدف إلى تدمير حركة حماس واستعادة المحتجزين الإسرائيليين، وأنها تحاول الآن إضافة أهداف جديدة لا تتناسب مع الواقع، مشيرًا إلى أن مصر كانت واضحة في رفضها لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وأنها حظيت بتأييد العالم في هذا الموقف، مؤكدا أن التهجير القسري مرفوض من قبل كل الدول.

وأكد "رشوان" أن إسرائيل تعيش حالة من الترنح والهذيان، وأنها تشعر بالخطر النهائي، مستشهدا بتصريح وزير الدفاع الإسرائيلي الذي قال إن الجيش سيختفي من المنطقة إذا لم ينتصر في هذه الحرب، واختتم حديثه بالقول إن هذا التصريح ليس كذبا، وأنه يعبر عن إحساس حقيقي للمجتمع الإسرائيلي بالهلع والفزع.