الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نتنياهو يهدد بدخول ممر صلاح الدين.. ورشوان: إسرائيل فى حالة هذيان

ضياء رشوان
ضياء رشوان

انتقد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أعلن عن نيته دخول الجيش الإسرائيلي إلى ممر صلاح الدين أو فيلادلفيا، واصفًا إياها بأنها "مخالفة لمعاهدة السلام ومثيرة للتوتر مع الجيران".

وقال رشوان، في حواره مع برنامج "حديث الأخبار" على "إكسترا نيوز"، إن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها من الحرب على غزة التي كانت تهدف إلى تدمير حركة حماس واستعادة المحتجزين الإسرائيليين، وأنها تحاول الآن إضافة أهداف جديدة لا تتناسب مع الواقع، مشيرًا إلى أن مصر كانت واضحة في رفضها لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وأنها حظيت بتأييد العالم في هذا الموقف، مؤكدا أن التهجير القسري مرفوض من قبل كل الدول.

وأكد "رشوان" أن إسرائيل تعيش حالة من الترنح والهذيان، وأنها تشعر بالخطر النهائي، مستشهدا بتصريح وزير الدفاع الإسرائيلي الذي قال إن الجيش سيختفي من المنطقة إذا لم ينتصر في هذه الحرب، واختتم حديثه بالقول إن هذا التصريح ليس كذبا، وأنه يعبر عن إحساس حقيقي للمجتمع الإسرائيلي بالهلع والفزع.

ضياء رشوان تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الجيش الإسرائيلي ممر صلاح الدين فيلادلفيا معاهدة السلام اكسترا نيوز إسرائيل حديث الاخبار غزة حركة حماس المحتجزين الإسرائيليين تهجير الفلسطينيين سيناء

الأكثر قراءة

3 مؤشرات تثير الشكوك حول طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

نتنياهو: الحرب على غزة قد تستمر حتى عام 2025

طارق الشناوى يُفجر مفاجأة حول كواليس انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضى

الجيش الأمريكى: مقتل جنديين من الكوماندز خلال مصادرة أسلحة الحوثى

الفريق أسامة ربيع: الملاحة فى قناة السويس لم تتأثر بأحداث باب المندب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)