لماذا تراجع الإنتاج العالمي من "اليورانيوم"؟.. كبير مفتشي الطاقة الذرية يوضح

قال الدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا، إن اليورانيوم مادة بالغة الأهمية باعتبارها وقودً للمفاعلات النووية، لذا يولي العالم اهتمام كبير بإنتاج هذه المادة.

خفض إنتاج المفاعلات النووية

وأكد “أبو شادي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المراقب” مع الإعلامية دينا سالم، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه كان يوجد 450 مفاعل نووي يعملون منذ أربع سنوات، ولكن عدد المفاعلات انخفضت بصورة كبيرة، وهو ما أدى إلى تراجع الطلب العالمي على اليورانيوم .

إنتاج اليورانيوم

وأضاف أن كازاخستان أكبر دولة منتجة لـ اليورنيوام في العالم، ونتيجة لبعض المشاكل الفنية في عملية التعدين تسببت في انخفاض معدلات الإنتاج العالمية من المادة النووية.