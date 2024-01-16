تفاصيل خطة تطوير "الدلتا للأسمدة" عبر الشراكة مع القطاع الخاص

كشفت مصادر مطلعة في قطاع الأعمال العام عن خطة تطوير مصانع الدلتا للأسمدة إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن الدراسة الخاصة بالتطوير انتهت إلى مشروعين المشروع الأول إنتاج الأمونيا الخضراء بتكلفة حوالي 750 مليو دولار لإنتاج 1320 طن أمونيا يوميا.

وأكدت المصادر أن المشروع الثاني إنتاج اليوريا بتكلفة حوالي 250 مليون دولار 2250 طن يوريا يوميا، مشيرا إلى أن مشروع التطوير مطروح للشراكة مع القطاع الخاص المصري والأجنبي في إطار العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضحت أن تطوير مصانع الأسمدة الحكومية يعتبر أمرًا بالغ الأهمية نظرًا لتأثيره الإيجابي على القطاع الزراعي واقتصاد البلاد بشكل عام، كما أنه يمكّن الدولة من تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأسمدة، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويقوي الاقتصاد المحلي كما يمكن أن يؤدي زيادة الإنتاجية في هذه المصانع.

وأكدت المصادر أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن تحسين جودة الأسمدة المنتجة يمكن أن يسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة المحاصيل، لافتا إلى أن تطوير مصانع الأسمدة الحكومية يعتبر خطوة حيوية نحو تعزيز الاستدامة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، يمكن أن يساهم تطوير مصانع الأسمدة الحكومية في تقليل الآثار البيئية السلبية لصناعة الأسمدة، من خلال استخدام تقنيات إنتاج أكثر استدامة وصديقة للبيئة.

وأكدت أنه علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي تحسين جودة الأسمدة إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية مثل الماء والطاقة، وبالتالي تقليل التكاليف وتحسين الاستدامة الزراعية.

وأوضحت أن التطوير على تعزيز البحث والابتكار في مجال صناعة الأسمدة، مما يمكن أن يؤدي إلى ابتكار أساليب جديدة لإنتاج أسمدة أكثر فعالية وصديقة للبيئة.