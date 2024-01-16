مسئولون أمريكيون يحذرون السفن من المرور بالبحر الأحمر

أصدرت وزارة النقل الأمريكية تنبيهًا للسفن التجارية الأمريكية يوم الإثنين، نصحتها فيه بالابتعاد عن الجزء الجنوبي من البحر الأحمر حتى إشعار آخر.

وحذرت الإدارة البحرية الأمريكية من أنه "لا تزال هناك درجة عالية من المخاطر" التي تواجه السفن التي تعبر جنوب البحر الأحمر، بما في ذلك احتمال شن "هجمات انتقامية" من قبل الحوثيين في اليمن، وفق السي إن إن.

ونصح المسئولون بأنه على الرغم من أن القرار يعود في النهاية إلى الشركات والسفن الفردية، إلا أنه "يُنصح" السفن التجارية التي ترفع العلم الأمريكي والسفن التجارية المملوكة للولايات المتحدة بتجنب المنطقة "حتى إشعار آخر".

وقدم التنبيه إحداثيات تنصح السفن بالبقاء شمال اليمن في البحر الأحمر وشرق معظم اليمن في خليج عدن.

وصدر تحذير سابق الأسبوع الماضي بعد أن نفذت القوات التي تقودها الولايات المتحدة ضربات ضد منشآت للحوثيين في اليمن، ونصح السفن بتجنب المنطقة حتى 19 يناير.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان القيادة المركزية الأمريكية، عن ضبط أسلحة تقليدية متقدمة إيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن في 11 يناير، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية، إلى أن هذه أول عملية ضبط لأسلحة تقليدية فتاكة تزود بها إيران الحوثيين منذ بداية الهجمات الحوثية على السفن التجارية في نوفمبر الماضي.

قال إياد الموسمي، مراسل القاهرة الإخبارية من عدن، إن هناك تقريرًا لـهيئة التجارة البحرية البريطانية عن وجود حادث في البحر الأحمر على الممر الدولي في اليمن، وما زالت الهجمات العسكرية والقرصنة تتوسع في البحر الأحمر بشكل كبير.

وأضاف "الموسمي" خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن هناك مواجهات مع السفن الأمريكية، كما حدث واعترف الأمريكان بأنفسهم أنهم أسقطوا صاروخين أطلقهما الحوثيون باتجاه إحدى المدمرات الأمريكية.