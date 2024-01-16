ضبط عصابة اختلست بطاريات تغذية أبراج المحمول بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات بلاغ لقسم شرطة الهرم من مسؤول بإحدى شركات الاتصالات، بقيام إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بعرض البطاريات الخاصة بتغذية أبراج الشبكات المحمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، وتواصله معهم لشراء كمية من تلك البطاريات واتفاقهم على التقابل في الهرم.

بالفحص تم ضبط عاطل ومالك شركة وبحوزتهما عدد من البطاريات المشار إليها، وقد أرشدا عن مخزن خاص بمالك الشركة، وضُبط بداخله عدد من البطاريات.

وبمواجهتهما قررا تحصلهما عليها من مالك شركة نقل معدات وبضائع وعامل تم ضبطهما، وبمواجهتهما قرر الأول بامتلاكه مخزن بالعقار سكنه بدائرة مركز شرطة أوسيم، وأنه متعاقد مع إحدى شركات الأعمال الهندسية على تخزين عدد من البطاريات خاصة بتغذية أبراج الشبكات المحمولة بمخزنه، إلا أن الشركة لم تسدد القيمة الإيجارية فاختمر في ذهنه اختلاس البطاريات المتواجدة بالمخزن وبيعها دون علم الشركة، حيث قام ببيع جزء من البطاريات وتم ضبط جزء آخر خاصة بالشركة محملة بسيارة نقل والمستخدمة في نقل البطاريات.

وباستدعاء ممثل عن الشركة قرر باتهامه للمذكورين باختلاس وتبديد البطاريات المتواجدة بالمخزن وبيعها دون علم الشركة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.