الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة يتابع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى بمنطقة أبووافية

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال متابعته مشروع الصرف الصحي

تابع الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة، أعمال مشروع إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بمنطقة مساكن أبووافية بحى الشرابية، يرافقه رئيس الحى والأجهزة المعاونة، للاطمئنان على الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

الحرص خلال العمل 

 

وأشار نائب محافظ القاهرة إلى أن المشروع يتم تنفيذه فى منطقة ذات كثافة سكانية، مما يستوجب الحرص الشديد أثناء تنفيذ الأعمال للحفاظ على سلامة العاملين والمواطنين.
 

وأكد على سرعة الانتهاء من أعمال المشروع وإعادة الشىء لأصله تحقيقًا لخطة التنمية المستدامة، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وجاءت الأعمال فى ضوء توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وجهود نائب المحافظ فى متابعة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفى مقدمتها النظافة وتجميل الشوارع والرصف وتطوير الطرق.

 

كان اللواء خالد عبدالعال أشرف على الحملة التى شنتها الأجهزة  التنفيذية بالتنسيق مع شرطة المرافق، وحى مصر الجديدة لرفع الإشغالات وتسيير الحركة المرورية بمنطقتى روكسى والكوربة، تم خلالها رفع الإشغالات والباعة الجائلين، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الانتظار الخاطئ، وإعادة الانضباط إلى المنطقة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.
وشدد "عبدالعال" على رؤساء الأحياء باستمرار التنسيق مع شرطة المرافق للقيام بحملات مكثفة لرفع الإشغالات، والعمل على تيسير حركة المواطنين بإزالة كل التعديات عن الطريق العام، والميادين الرئيسية.  
وأكد محافظ القاهرة أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الإشغالات وإعادة الوجه الحضارى للعاصمة، مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة، للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

نائب محافظ القاهرة خلال متابعته مشروع الصرف الصحي
نائب محافظ القاهرة خلال متابعته مشروع الصرف الصحي
نائب محافظ القاهرة خلال متابعته مشروع الصرف الصحي
نائب محافظ القاهرة خلال متابعته مشروع الصرف الصحي
نائب محافظ القاهرة خلال متابعته مشروع الصرف الصحي
نائب محافظ القاهرة خلال متابعته مشروع الصرف الصحي
نائب محافظ القاهرة خلال متابعته مشروع الصرف الصحي
نائب محافظ القاهرة خلال متابعته مشروع الصرف الصحي
نائب محافظ القاهرة خلال متابعته مشروع الصرف الصحي
نائب محافظ القاهرة خلال متابعته مشروع الصرف الصحي
الشرابية احلال وتجديد شبكات الصرف الصحي أبو وافية محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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