الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس البرلمان ينتقد الأعضاء: ليس مطلوبًا منكم الدفاع عن الحكومة

الدكتور حنفى جبالى
الدكتور حنفى جبالى

انتقد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أحد الأعضاء، الذي حاول منح الفرصة لوزير العدل المستشار عمر مروان، بالحديث على الرغم من رفض مقترحه بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

وقال رئيس البرلمان: إنه "غير مقبول أن يقف عضو بالمجلس ليطلب الكلمة للوزير خلال الجلسة العامة، هذا أمر غريب أرجو الانتباه، نتعاون مع الحكومة من أجل مصلحة الوطن".

وتابع: "الدستور وهو أعلى قاعدة قانونية فى الدولة أوجب علينا أن نكون فى مواجهة الحكومة عند اللزوم لمصلحة الشعب، ليس مطلوبًا من أحدكم أن يدافع عن الحكومة، فهي تدافع عن نفسها".

وواصل رئيس مجلس النواب، انتقاداته لبعض النواب:"للأسف الشديد هذا الأمر يثير الشكوك الصراحة"، متابعًا:"لأول مرة أنفعل في الحديث"، مشددًا على الأعضاء ضرورة الالتزام ببنود اللائحة الداخلية للبرلمان.

واختتم رئيس مجلس النواب "كما يجب على النواب الالتزام باللائحة الداخلية، يجب أيضًا على الحكومة الالتزام بها وهي قانون".

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