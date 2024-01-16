تشمل اعلان الموافقة النهائية على تعديلات الاجراءات الجنائية.. افتتاح فعاليات الجلسة العامة لـ"النواب"

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لهذا اليوم.

ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم، ينظر المجلس إعادة المداولة المقدمة من الحكومة على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدا للموافقة النهائية.

جاء ذلك بعدما أرجأ المجلس النواب، في جلسة الأمس الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.

وكان قد تم الانتهاء من مناقشة المواد والتوافق بشأنها، إلا أن قرار الإرجاء انتظارا لتقديم الحكومة طلبا لإعادة المداولة على بعض المواد بمشروع القانون.

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

واتفق معه المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: نزولا لرغبة أعضاء المجلس، سيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائي.

كما يتم خلال جلسة اليوم مواجهة وزير التموين والتجارة الداخلية باكثر من 98 اداة رقابية مقدمة من أعضاء مجلس النواب منها 91 طلب إحاطة، وأسئلة تتعلق، بمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار.

وسوف تبدأ المواجهة البرلمانية مع وزير التموين بـ60 طلب إحاطة و5 أسئلة بشأن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.

كما تشتمل أسئلة العنوان على خطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وتنقية بطاقات التموين وتصويب منظومة الدعم، والرقابة على جودة رغيف الخبز.

كما أنه من المقرر توجيه طلبي إحاطة بشأن تضرر العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المساهمة التابعة لوزارة التموين،من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.