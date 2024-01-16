عامل امك باحترام.. الكلمات الأخيرة لشاب قتله ابن خاله في المنيرة

كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية، عن ملابسات إنهاء بائع عطور، حياة ابن عمته بعد تدخل المجني عليه ومحاولته انقاذ "عمته" من معاملة ابنها السيئة.

وجاء في التحقيقات، أن المتهم "أحمد" نشب بينه ووالدته مشادة كلامية، بسبب طلبه منها أموالًا ورفضها إعطائه، فتدخل ابن عمته "الضحية"، لتهدئة المشاجرة وعاتب المتهم على معاملته السيئة لوالدته والتشاجر معها قائلا: "عيب دي أمك عاملها باحترام" الأمر الذي رفضه المتهم وقام بسبه، وسدد له طعنة نافذة في الصدر على إثرها لقي مصرعه.

تلقى قسم شرطة المنيرة الغربية، بلاغًا بمقتل شاب في منطقة المنيرة الغربية بالجيزة، وأفادت التحريات والتحقيقات الأولية، بأن مشادة كلامية جرت بين الضحية ووالدته بسبب طلبه منها أموالًا فرفضت، وبتدخل ابن عمته، لتهدئة المشاجرة نال منه بالسب والقذف، ثم اعتدى عليه وسدد له طعنة نافذة في الصدر على إثرها لقي مصرعه.

تحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة للتحقيق.