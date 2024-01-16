الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تحيل مهتز نفسيًا ذبح كلب بالشارع لمستشفى الأمراض العقلية

مستشفى الأمراض العقلية
مستشفى الأمراض العقلية

فتحت النيابة العامة بالجيزة، تحقيقًا موسعًا في واقعة ذبح شاب عاطل كلبًا في الشارع، عقب التحفظ عليه.

 

وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهم عاطل عن العمل ويعيش مع أسرته ولكن يوم الواقعة أمسك بسكين وذبح كلبا أمام المارة مما أدى لترويعهم، ولكن تبين أنه مهتز نفسيًا وغير واعِ بتصرفاته حيث تبين أنه كان يردد كلمات غير مفهومة ولم يتمكن من مجاراة تحقيق النيابة.

 

فقررت النيابة عرض المتهم على مستشفى الأمراض العقلية لتوقيع الكشف الطبي عليه وإعداد تقرير حول سلامته العقلية.

 

كانت سيدة تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة الجيزة تفيد قيام شاب بذبح كلب في الشارع وطالبت بسرعة ضبطه، وقدمت تفريغ كاميرا يفيد الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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