الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الكندوز البلدي بـ 350 جنيه للكيلو.. أسعار اللحوم في الاسواق اليوم

لحوم بلدية
لحوم بلدية

شهدت أسعار اللحوم، اليوم، استقرارا في الاسواق اليوم الثلاثاء حيث سجل سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 240 و380 جنيها، فيما سجل سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 350 و400 جنيه حسب القطعة، وسجل سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 240 و400 جنيه.

أسعار اللحم الجملي

وسجل سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 280 و320 جنيها، وسجلت أسعار الكبدة الكندوز نحو 300 إلى 350 جنيها، فيما سجلت أسعار كيلو الكبدة الضأن نحو 250 جنيها للكيلو.

اسعار اللحوم في منافذ الحكومة
وسجل سعر اللحوم السودانية الطازجة نحو 195 جنيها للكيلو، فيما سجلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 165 جنيها للكيلو وسجل سعر كيلو اللحوم الجملي ما بين 280 320 جنيها وسجل سعر كيلو البرجر إلى 250 جنيها، وسجل سعر كيلو الكبدة الكندوز 290 جنيها، وسجل سعر كيلو اللحم الضانى البرقى نحو 380.

وكانت كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإنتاج الحيواني عن خطة وزارة الزراعة لزيادة إنتاج مصر من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان خلال الفترة المقبلة من خلال الدعم الذي تقدمة الدولة لمشروع البتلو وعمليات التسمين واستيراد العجلات العشار للتربية من الخارج.

حجم الدعم الذي قدمته الدولة لإنجاح وإعادة إحياء المشروع القومي للبتلو

وأشار تقرير لوزاره الزراعة إلى حجم الدعم الذي قدمته الدولة لإنجاح وإعادة إحياء المشروع القومي للبتلو، والذي بدأ بقروض ميسرة بفائدة 5%، بإجمالي 100 مليون جنيه واقترب  حاليًا من  8،3 مليار جنيه، بما يخدم أهداف خطة التوسع الرأسي، والحفاظ على الثروة الحيوانية، واستدامة منظومة الأمن الغذائي المصري.

وكشف التقرير  أن حجم المستفيدين من منظومة القروض الميسرة التي وفرتها الدولة للمشروع القومي للبتلو”، تجاوز حدود 43 ألف مستفد، من شباب الخريجين وصغار المربين والسيدات، بقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتنمية الريف المصري، لتربية وتسمين اكثر  500 ألف رأس.

الكندوز البلدي ب350جنيه للكيلو أسعار اللحوم الاسواق

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