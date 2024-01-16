الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث سير بالدقهلية

حادث سير
حادث سير

لقي شخص مصرعه وأصيب اثتين آخرين، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق "السنبلاوين- الزقازيق" بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكى من أعلى الكوبري على طريق "السنبلاوين- الزقازيق" بجوار مقلب القمامة.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع  شخص وإصابة اثنين بجروح خطيرة.

ونقلت الجثة والمصابين إلى مستشفى السنبلاوين، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة ملاكى طريق السنبلاوين- الزقازيق محافظة الدقهلية مديرية أمن الدقهلية

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