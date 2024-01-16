مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث سير بالدقهلية

لقي شخص مصرعه وأصيب اثتين آخرين، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق "السنبلاوين- الزقازيق" بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكى من أعلى الكوبري على طريق "السنبلاوين- الزقازيق" بجوار مقلب القمامة.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة اثنين بجروح خطيرة.

ونقلت الجثة والمصابين إلى مستشفى السنبلاوين، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.