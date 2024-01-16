الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه فى حادث سير ببنى سويف

جثة
جثة

صرحت النيابة العامة ببني سويف بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه 

 

حيث لقى شاب مصرعه وأصيب اثنين آخرين، فى حادث تصادم سيارة ملاكى بتوك توك، على الطريق الصحراوي الشرقى القديم بالقرب من قرية بنى صالح بمحافظة بنى سويف.

 

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بتوك توك، على الطريق الصحراوي الشرقى القديم بالقرب من قرية بنى صالح.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتين لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي.
 

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى، عبدالله سعيد سيد 21 سنة مقيم ورشة على حموده، جثة هامدة وتم إيداع الجثمان مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

واستقبل قسم الاستقبال بالمستشفى كلا من: حسين عبدالله عبدالقادر 17 سنة، مقيم ورشة على حموده، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، أدهم محمد بيومى ،45 سنة مقيم محافظة الفيوم مصاب سحجات وكدمات بالجسم. 

التصريح دفن جثة حادث سير بني سويف الصحراوي الشرقي

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