الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لعامل لاتهامه بقتل شخص في مركز سوهاج

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم بمعاقبة المتهم “ز.ج.ع” 38 سنة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بقتل المجني عليه "ر.ج.ع" وإتلاف المسكن الخاص به بدائرة مركز سوهاج.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز سوهاج عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا مفاده مقتل المجني عليه أثر التعدي عليه بسلاح ناري وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين فقام بإطلاق النار على المجني عليه مما أسفر عن إصابته ومصرعه في الحال، كما أتلف مسكن المجني عليه، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات وأصدرت حكمها السابق.

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