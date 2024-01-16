الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

«نجحت بفضل تواضع حليم ونصائح وداد حمدى».. منى بدر تكشف كواليس «فتى أحلامي»

فيلم فتى أحلامى
فيلم فتى أحلامى

هناك فنانون لا يعرفهم كثيرون من المشاهدين نظرًا لقلة أعمالهم، من بين هؤلاء  منى بدر التي لم تشارك في السينما سوى بثلاثة أعمال فنية فقط، ولعل الفيلم الأشهر لها " فتى أحلامي" مع العندليب الأسمر.
 

وعند أول عمل فنى لها، أجرت مجلة الكواكب معها حوارًا حول مشاركتها لأول مرة في عالم التمثيل فقالت:" اكتشفني المخرج حلمى رفلة، لا أخفى أنى كنت خائفة لكثرة ما كنت أسمع وأقرأ عن الذئاب فى هذا الوسط،  وفقد كان الشرط الوحيد الذى اشترطته على المخرج، عندما أقنعنى بالعمل أن يضمن لى الحماية من الذئاب.
 

وتساءلت: أين هم أولئك الذئاب! إننى لم أجد حولى إلا أناسًا طيبين مخلصين يحملون لى شعور العطف، ويحاول كل منهم أن يعاوننى حتى أصل إلى النجاح.
 

وأضافت بدر:" طمنئوا بنات العائلات اللائى يرغبن فى العمل بالسينما، ويحملهن على التردد ما يشاع كذبًا عن رجالها، وأعيش معهم أحسن شعور، فقد كانوا يرشدوننى اذا خطات وبوجهون خطاى.

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كواليس أول تجربة عمل فني

أما عن الدروس التي تعلمتها من أول تجربة لها في العمل الفني، فقالت منى بدر:" إطاعة أوامر المخرج، فقد كان يخيل لى أنى أستطيع أن أرفض ما أشاء وأقبل ما أشاء من التعليمات التى يصدرها لى، فقد حدث فى فيلم " فتى أحلامى" أنهم طلبوا أن البس المايوه ففعلت وأنا لا أعلم الغرض، ثم طلبوا منى أن أقفز فى الماء، فكانت مفاجاة وهنا شخط فى حلمى رفلة شخطة جعلتنى أقفز فى الماء دون أن أخلع حذائى.

تواضع حليم ونصائح وداد حمدي
خلال التجربة الأولى تعرفت فى الفيلم على الفنان عبد الحليم حافظ، وتواضعه سأعدنى على أن أكون طبيعة معه أمام الكاميرا، وعرفت وداد حمدى وهى سيدة ذات قلب كبير وقد أفادتنى نصائحها كثيرًا، وشاهدت النجمة الكبيرة فاتن حمامة، وهى تعمل فى بلاتوه.
 

كان مصور الفيلم وحيد فريد يتطوع بمراجعة مكياجى بدقة قبل كل لقطة، وأن عمال الإضاءة وغيرهم كانوا لا يدخرون وسعًا فى اطلاعى على ما يعن لهم من آراء تفيدنى.
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فيلم فتى احلامي العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ الفنانة منى بدر المخرج حلمي رفلة وداد حمدي الكاميرا وحيد فريد النجمة الكبيرة فاتن حمامة

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