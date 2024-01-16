الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال الإسرائيلى يسلم جثمان الشهيد فارس خليفة من مخيم نور شمس

الشهيد فارس خليفة
الشهيد فارس خليفة

سلمت قوات الاحتلال بعد منتصف الليلة، جثمان الشهيد فارس محمود خليفة (37 عامًا)، من مخيم نور شمس شرق طولكرم، وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.

وتم تسليم الجثمان عبر معبر جبارة العسكري جنوب طولكرم، لمركبات الاسعاف التي نقلته إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بالمدينة.

ومن المقرر تشييع جثمانه الطاهرة بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد أبو بكر الصديق في مخيم نور شمس ومواراته الثرى في مقبرة المخيم.

وأعلنت القوى الوطنية والاسلامية في طولكرم الاضراب الشامل اليوم الثلاثاء، حدادًا على روح الشهيد واستنكارًا لجريمة الاغتيال التي تعرض لها من قبل الاحتلال.

وكان الشهيد خليفة ارتقى مساء أمس الإثنين، عقب اطلاق النار عليه بدم بادر من قبل قوات الاحتلال على حاجز عناب العسكري شرق طولكرم، أثناء عبوره للحاجز بمركبته، حيث منعت مركبات الإسعاف من الوصول إليه وتركته ينزف حتى فارق الحياة.

واحتجزت قوات الاحتلال جثمانه ساعات طويلة، بعد نقله إلى جهة مجهولة قبل إبلاغ الشؤون المدنية بتسليمه اليوم.

والشهيد خليفة أسير محرر قضى 14 عامًا في سجون الاحتلال، ويعمل في جهاز الأمن الوقائي برتبة مقدم،  وهو أب لابنتين.

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