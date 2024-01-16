الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. دوى 4 انفجارات فى مدينة حلب السورية

انفجارات فى مدينة
انفجارات فى مدينة حلب السورية

أعلنت صحيفة "الوطن" السورية فجر اليوم الثلاثاء، عن سماع دوي 4 انفجارات في مدينة حلب شمال سوريا.

وأشارت إذاعة "شام إف إم" إلى أن الانفجارات وقعت في الأطراف الجنوبية الشرقية من المدينة ويجري التأكد منها، وأكدت أن مطار حلب الدولي يعمل كالمعتاد ولم يتعرض لأي عدوان.

ويذكر أنه منذ بداية العام الجاري، قامت القوات الجوية الإسرائيلية بتعطيل المطار الدولي في العاصمة السورية مرتين وفي حلب ثلاث مرات، ونتيجة لذلك تم نقل إمدادات المساعدات الإنسانية عبر الجسر الجوي مؤقتا للسكان المتضررين من زلزال 6 فبراير 2023، إلى مطار اللاذقية.

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