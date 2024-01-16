الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسؤول أوكرانى: نعانى نقصا كبيرا فى كميات القذائف لصد الهجوم الروسى

الهجوم الروسى
الهجوم الروسى

أكد مستشار وزير الخارجية الأوكراني يفهين ميكيتينكو أن جيش بلاده يعاني نقصا كبيرا في قذائف المدافع والذخيرة وبعض مستلزمات القتال لصد الهجمات الروسية على مختلف المحاور.

وقال ميكيتينكو - في مداخلة لقناة "القاهرة" الإخبارية: "نحن في انتظار المساعدات الغربية من الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وعودة الطيارين الأوكرانيين الذين يتلقون التدريبات في بعض الدول الأوروبية على استخدام الطائرات".

وأوضح أنه في شرق أوكرانيا وأماكن القتال قد تصل درجة الحرارة إلى 25 درجة مئوية تحت الصفر، وهو ما يصعب من القتال، موضحا أن واشنطن هي المساند الأول لأوكرانيا في الحرب، ومن الدول التي تقوم بالمساعدة بشكل كبير.

الأكثر قراءة

عاجل.. بيان من كيم جونج أون بشأن الحرب ضد أمريكا وكوريا الجنوبية

مصدر أمنى للقاهرة الإخبارية: إحباط تهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية.. وضبط 6 مهربين

عاجل.. عودة حركة الملاحة الجوية فى مطار أربيل إلى طبيعتها

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

عاجل.. دوى 4 انفجارات فى مدينة حلب السورية

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 فى محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

ماجد حبته

منتدى التشاؤم العالمى!

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين