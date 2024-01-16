مسؤول أوكرانى: نعانى نقصا كبيرا فى كميات القذائف لصد الهجوم الروسى

أكد مستشار وزير الخارجية الأوكراني يفهين ميكيتينكو أن جيش بلاده يعاني نقصا كبيرا في قذائف المدافع والذخيرة وبعض مستلزمات القتال لصد الهجمات الروسية على مختلف المحاور.

وقال ميكيتينكو - في مداخلة لقناة "القاهرة" الإخبارية: "نحن في انتظار المساعدات الغربية من الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وعودة الطيارين الأوكرانيين الذين يتلقون التدريبات في بعض الدول الأوروبية على استخدام الطائرات".

وأوضح أنه في شرق أوكرانيا وأماكن القتال قد تصل درجة الحرارة إلى 25 درجة مئوية تحت الصفر، وهو ما يصعب من القتال، موضحا أن واشنطن هي المساند الأول لأوكرانيا في الحرب، ومن الدول التي تقوم بالمساعدة بشكل كبير.