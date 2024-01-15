اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الثلاثاء بكأس الرابطة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة البرتغالى ميلو بيريرا، حكام مباريات غدا الثلاثاء، لإدارة مباريات كأس الرابطة المحترفة.

واختارت لجنة الحكام، الدولى أحمد الغندور لإدارة مباراة سموحة وفيوتشر فى الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس رابطة الأندية المحترفة، والمقرر لها غدا الثلاثاء، فيما اختارت اللجنة الحكم محمود ناجى لإدارة مباراة طلائع الجيش وبيراميدز، ومحمد عباس قابيل لمباراة زد وفاركو.

ويساعد احمد الغندور فى إدارة مباراة سموحة وفيوتشر كل من محمد عزازى مساعد أول وحاتم علام مساعد ثانى، فيما يتواجد السيد منير كحكم رابع وفى تقنية الفار محمد الحنفى ومحمود ناصف.

فى حين يتكون طاقم ادارة مباراة طلائع الجيش مع بيراميدز من محمود ناجى حكما للساحة، وشهاب راشد مساعد أو ل واحمد رشدى مساعد ثانى وجلال أحمد حكم رابع، فيما يتواجد على تقنية الفار عمرو الشناوى ومعه أحمد ناجى.

ويدير مباراة زد مع فاركو طاقم مكون من محمد عباس قابيل حكما للساحة وحسن رمضان مساعد أول ومحمود حسين مساعد ثانى ومحمود منصور حكم رابع ومصطفى الشهدى ومعه أحمد حامد فهيم لتقنية الفار.

ويحمل فريق مودرن فيوتشر لقب النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة عن موسم 2022، بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5-1، بينما يعتبر فريق سيراميكا هو حامل لقب النسخة الثانية عن الموسم الماضي 2023، بعدما فاز في المباراة النهائية على المصري بنتيجة 4-1.

كانت قرعة كأس الرابطة قد أعلنت عن 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق، وهي، المجموعة الأولى: مودرن فيوتشر- الاتحاد - سموحة - بلدية المحلة، المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد، المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية، المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.