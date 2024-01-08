بعد رفع قيمة الجوائز.. اتحاد الكرة يضع لائحة جديدة للاعبى الفراعنة فى أمم إفريقيا

كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة عن موافقة مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على مضاعفة اللائحة الخاصة بمكافآت لاعبى المنتخب الوطنى خلال بطولة أمم إفريقيا 2023 التى تنطلق فعالياتها فى كوت ديفوار يوم 13 يناير الجارى.

وأكد المصدر أن قرار الجبلاية جاء بعد طلب شخصى من روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى، الذى طالب بضرورة مضاعفة قيمة المكافآت المنصوص عليها فى لائحة المنتخب الوطنى التى تم العمل بها فى بطولة أمم إفريقيا الأخيرة فى الكاميرون تحت قيادة كارلوس كيروش المدير الفنى السابق للفراعنة.

وأوضح المصدر أن موافقة الجبلاية جاءت بعد قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم بزيادة قيمة جوائز بطولة أمم إفريقيا، كنوع من تحفيز لاعبى الفراعنة لتحقيق الفوز فى كل المباريات والمنافسة على اللقب.

وأعلن الاتحاد الإفريقى جوائز بطولة أمم إفريقيا، حيث يحصل بطل كأس أمم إفريقيا لكرة القدم على جائزة مالية قدرها 7 ملايين دولار، بزيادة 40 بالمئة عمّا حصل عليه السنغال بعد فوزها بلقب النسخة الأخيرة، التي أقيمت في الكاميرون قبل عامين.

بينما يحصل الوصيف على 4 ملايين دولار، فيما سيخرج الفريقان الخاسران في الدور نصف النهائي بـ 2.5 مليون، وفرق الدور ربع النهائي بـ1.3 مليون.

وتضم قائمة منتخب مصر كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى- أحمد الشناوى- محمد أبوجبل- محمد صبحى

خط الدفاع: أحمد حجازى- محمد عبدالمنعم- على جبر- أسامة جلال- أحمد سامى- محمد هانى- عمر كمال عبدالواحد- أحمد فتوح- محمد حمدى

خط الوسط: حمدى فتحى- إمام عاشور- محمد الننى- مروان عطية- أحمد السيد زيزو- أحمد نبيل كوكا- محمود حمادة- مصطفى فتحى.

خط الهجوم: محمد صلاح– عمرمرموش- محمود تريزيجيه- مصطفى محمد- محمود كهربا وأحمد حسن كوكا