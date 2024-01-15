الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قرعة لتوزيع 51 محل على سكان مدينة "معا" شرق العاصمة

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال حضوره قرعة تسليم 51 محل

أجرت المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة قرعة علنية لتوزيع 51 محل على سكان "مدينة معا" بالسلام والمخصصة لسكان مناطق بديل العشوائيات.

وحضر الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية واللواء محمد شرف رئيس جهاز سوق العبور واللواء إبراهيم عوض المشرف علي تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة.

وأشار إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة، إلى أنه تم تخصيص المحلات بحق انتفاع إيجار شهرى وعمل أنشطة خدمية لتشغيل العمالة وإقتصار القرعة والتخصيص على سكان "مدينة معا".

وجاءت جميع الأعمال فى إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على استمرار تكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع للعاصمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده محافظ القاهرة مع رؤساء الأحياء بحضور نواب المحافظ للمناطق الاربعة، وعدد من قيادات المحافظة.

كما أكد محافظ القاهرة على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الاشغالات والحفاظ على الإنضباط بالشارع وتكثيف الحملات لمنع الاشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى الدائم بالشارع بين المواطنين للاستماع إلى شكاواهم واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها فى إطار القانون، والاستجابة لمطالبهم باعتبار خدمة المواطنين الأولوية الأولى لكل مسئول، مؤكدًا أن رئيس الحى الناجح هو المتواجد بالشارع والملتحم بمشاكل المواطنين ساعيًا لحلها.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء ببذل أقصى الجهد لنقل العاصمة نقلة حضارية تتزامن مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطويرها.

وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بسرعة إنجاز طلبات المواطنين مع سرعة الانتقال للحدث والاخطار والتواصل وتفعيل دور المتابعة الميدانية بالحي بصفة مستمرة على مدار اليوم وتطبيق سياسة الثواب والعقاب ومحاسبة المقصر، وتقليل دورة العمل المستندية لسرعة الإنجاز.

IMG-20240115-WA0024
IMG-20240115-WA0024
IMG-20240115-WA0022
IMG-20240115-WA0022
IMG-20240115-WA0021
IMG-20240115-WA0021
IMG-20240115-WA0020
IMG-20240115-WA0020
IMG-20240115-WA0019
IMG-20240115-WA0019
IMG-20240115-WA0023
IMG-20240115-WA0023
توزيع 51 محل مدينة معا الدكتور ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أحطخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

خطة محافظة القاهرة 2030 لإدارة الأزمات والتعامل مع الكوارث

قبل 2030.. خطة محافظة القاهرة الخمسية لتحديث النقل العام

الأكثر قراءة

وزير الدفاع الإسرائيلى يعلن رسميًا انتهاء الاجتياح البرى شمال غزة

الحوثيون يضربون سفينة حاويات أمريكية بصاروخ بالستى

4 تغييرات فى تشكيل «الفراعنة» أمام غانا بعد التعادل مع موزمبيق

حادث رعنانا.. كل شىء عن الضربة الموجعة فى قلب تل أبيب

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

محمد عودة مديرًا فنيًا للمقاولون العرب خلفًا لطلعت محرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

ماجد حبته

منتدى التشاؤم العالمى!

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين