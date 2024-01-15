قرعة لتوزيع 51 محل على سكان مدينة "معا" شرق العاصمة

أجرت المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة قرعة علنية لتوزيع 51 محل على سكان "مدينة معا" بالسلام والمخصصة لسكان مناطق بديل العشوائيات.

وحضر الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية واللواء محمد شرف رئيس جهاز سوق العبور واللواء إبراهيم عوض المشرف علي تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة.

وأشار إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة، إلى أنه تم تخصيص المحلات بحق انتفاع إيجار شهرى وعمل أنشطة خدمية لتشغيل العمالة وإقتصار القرعة والتخصيص على سكان "مدينة معا".

وجاءت جميع الأعمال فى إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على استمرار تكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع للعاصمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده محافظ القاهرة مع رؤساء الأحياء بحضور نواب المحافظ للمناطق الاربعة، وعدد من قيادات المحافظة.

كما أكد محافظ القاهرة على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الاشغالات والحفاظ على الإنضباط بالشارع وتكثيف الحملات لمنع الاشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى الدائم بالشارع بين المواطنين للاستماع إلى شكاواهم واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها فى إطار القانون، والاستجابة لمطالبهم باعتبار خدمة المواطنين الأولوية الأولى لكل مسئول، مؤكدًا أن رئيس الحى الناجح هو المتواجد بالشارع والملتحم بمشاكل المواطنين ساعيًا لحلها.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء ببذل أقصى الجهد لنقل العاصمة نقلة حضارية تتزامن مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطويرها.

وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بسرعة إنجاز طلبات المواطنين مع سرعة الانتقال للحدث والاخطار والتواصل وتفعيل دور المتابعة الميدانية بالحي بصفة مستمرة على مدار اليوم وتطبيق سياسة الثواب والعقاب ومحاسبة المقصر، وتقليل دورة العمل المستندية لسرعة الإنجاز.

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