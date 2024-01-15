استمرار أعمال تطوير شارع مصر حلوان الزراعى وقرية الفواخير (صور)

أجرى اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة، اليوم الإثنين، جولة لمتابعة أعمال التطوير الجارية بشارع مصر حلوان، وذلك للبدء في تجهيز وتركيب أعمدة الإنارة الخاصة بالطريق بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وأوضح رئيس الحي أن استكمال أعمال التطوير لكورنيش النيل جاء لإبراز الأعمال بالشكل الحضاري اللائق، وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمهندسة چيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

اجتماع لجنة الفواخير

واجتمع اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة، صباح اليوم، بلجنة الفواخير بالقرية، وذلك بتواجد أعضاء اللجنة من المحافظة والمنطقة الجنوبية، لمتابعة سير العمل بالقرية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل أي مشكلات تتعارض مع سير الأعمال بشكل عام.

وجاء الاجتماع في ضوء رعاية الفن والتطوير، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإرث الحضاري والثقافي.

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