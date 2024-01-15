الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية.. الحوثيون: السفن الأمريكية أصبحت هدفًا لصواريخنا

الحوثيون
الحوثيون

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية "، في نبأ عاجل لها، نقلًا عن رويترز عن مسئول حوثي، أن السفن الأمريكية أصبحت هدفًا لصواريخهم.

صاروخ باليستي حوثي يصيب سفينة حاويات أمريكية

من ناحية أخرى، قال الجيش الأمريكي، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن أطلقه الحوثيون، أصاب سفينة حاويات تمتلكها وتديرها شركة أمريكية، وترفع علم جزر المارشال، اليوم الإثنين.

وأضاف المنشور أن السفينة لم تبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة وتواصل رحلتها.

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