أيمن الرقب: الحوثيون كانوا ينتظرون لحظة الحرب مع الولايات المتحدة (فيديو)

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إنه الولايات المتحدة الأمريكية لم تتوقع أن تصل إلى هذا المستوى من التصعيد في البحر الأحمر؛ لأن فكرة الضربات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين ستوسع دائرة الصراع في البحر الأحمر.

وأضاف الرقب، خلال مداخلة بالفيديو بقناة القاهرة الإخبارية، أن جماعة الحوثي كانت تنتظر هذه اللحظة في الحرب الدائرة، فهم وجدوا الآن ضالتهم، ومن المتوقع أن نجد في الفترة المقبلة عمليات استهداف واسعة لكل حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وتابع: "بعد مرور 100 يوم من الحرب، والانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب والأقل حدة، نجد الاحتلال الإسرائيلي يدخل في عمق مدينة خان يونس بشكل كبير للغاية، وينفذ مجازر جديدة".