اللواء نصر سالم: الحوثيون يردون على العدوان الإسرائيلى بتهديد أمريكا وبريطانيا فى البحر الأحمر

أبدى اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، رأيه في الأزمة الحالية في البحر الأحمر، والتي تشهد تصعيدًا من قِبل جماعة الحوثي في اليمن ضد أمريكا وبريطانيا وإسرائيل.

وأرجع سالم، في حوار هاتفي مع برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، سبب تحرك الحوثيين في البحر الأحمر إلى ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان مستمر من قِبل إسرائيل، مع تواطؤ العالم وخاصة أمريكا، التي تدعم إسرائيل وتستهدف الحوثيين في اليمن.

وأشار إلى أن أمريكا تزيد من حدة التوتر في المنطقة بعد أن قامت بقصف مواقع للحوثيين، ما دفع الجماعة إلى التهديد بالرد على أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، والإعلان عن استمرارها في استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.

واعتبر أن أمريكا تستفيد من استمرار الصراع في البحر الأحمر، لتحقيق مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية في المنطقة.