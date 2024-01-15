سماع دوى انفجار قرب ميناء الحديدة اليمنى

ذكر سكان، اليوم الإثنين، أنهم سمعوا دوي انفجار بالقرب من مطار الحديدة باليمن.

وقال محمد عبدالسلام، كبير مفاوضي الحوثيين، اليوم الإثني،ن إن موقف الجماعة لم يتغير بعد الضربات التي قادتها الولايات المتحدة، وأشار إلى أن الهجمات على السفن المتجهة إلى إسرائيل ستستمر.

وشنت طائرات حربية وسفن وغواصات أمريكية وبريطانية الأسبوع الماضي عشرات الضربات الجوية على أنحاء متفرقة في اليمن انتقاما من هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر تقول الحركة المتحالفة مع إيران إنها رد على الهجوم الإسرائيلي على غزة.