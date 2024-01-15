تداولت أنباء عبر وسائل إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، بوقف امتحانات الطلاب في بعض مدارس الجمهورية لفترة زمنية مؤقتة، وذلك بسبب تفشي مرض الجدري المائي، والذي يُعدّ من الأمراض الجلدية المُعدية بين الأطفال.

ونفى المركز المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الأنباء المتداولة، مؤكدًا أنَّه لا صحة لوقف الامتحانات أو تفشي مرض الجديري المائي بين الطلاب بالمدارس.

في هذا السياق، يستعرض "الدستور" تفاصيل مرض الجدري المائي وكيفية الوقايه منه بين الأطفال في المدارس.

ما هو الجدري المائي؟

الجدري المائي، ينجم عن فيروس يعرف بـ"الحماق النطاقي"، ويُنظر إليه عمومًا على أنه مرض فيروسي خفيف، وينتهي ذاتيًا مع مضاعفات عرضية، حيثُ يعد مرض شائع ومعدٍ للغاية ويؤثر على جميع الأطفال المعرضين للإصابة قبل مرحلة المراهقة تقريبًا.

الأعراض

قد تشمل الأعراض الحالية تاريخًا من الحمى المنخفضة الدرجة، وآلام البطن، وتاريخ الطفح الجلدي، والحكة الشديدة، والصداع، والشعور بالضيق، وفقدان الشهية، والسعال والزكام، والتهاب الحلق.

وتبدأ الأعراض عادة بعد حوالي أسبوعين من التواجد حول شخص مصاب بالجدري المائي. ويمكن أن تستمر لمدة تتراوح بين 10 أيام و3 أسابيع.

كيف يتم علاج جدري الماء؟

يمكنك محاولة تخفيف الأعراض باتباع هذه النصائح:

استخدم المستحضرات المهدئة ومضادات الهيستامين لتقليل الحكة.

تناول الباراسيتامول لخفض الحمى، واتبع دائمًا تعليمات الجرعة الموجودة على العبوة.

حافظ على رطوبة جسمك بالماء والسوائل الأخرى.

الحصول على الكثير من الراحة.

قد يصف لك طبيبك دواءً مضادًا للفيروسات إذا كنت مريضًا جدًا، أو إذا كان لديك ضعف في جهاز المناعة.

المضادات الحيوية لن تساعدك على التحسن لأن مرض الجديري المائي يسببه فيروس وليس بكتيريا.

كيف يمكنني الوقاية من جدري الماء؟

أفضل طريقة للوقاية من جدري الماء هي من خلال التطعيم، حيثُ إنَّ معظم الأشخاص الذين تم تطعيمهم لن يصابوا بجدري الماء، وإذا أصبت بالعدوى، فسوف يكون لديك بشكل عام شكل أخف من جدري الماء وتتعافى بشكل أسرع.

ويمكن للأطفال الحصول على لقاح جدري الماء مجانًا من خلال مكاتب وزارة الصحة للتحصين عند عمر 18 شهرًا.

نفي شائعات انتشار الجدري المائي

تجدر الإشارة إلى أنَّ المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بعدما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بوقف الامتحانات ببعض المدارس على مستوى الجمهورية لفترة مؤقتة نتيجة تفشي مرض الجديري المائي بين الطلاب بالمدارس، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأنه لا صحة لوقف الامتحانات أو تفشي مرض الجديري المائي بين الطلاب بالمدارس.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن الوضع الصحي آمن ومستقر بين طلاب المدارس، دون وجود تفشي أو انتشار للمرض بينهم، مُشيرة إلى أن هناك برنامج ترصد وبائي يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض قد تتسرب إلى داخل البلاد.

زمن جانبها؛ أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، وشددت على انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بشكل طبيعي بكافة المدارس دون أي توقف، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، مشددة أيضًا على التعليمات الدائمة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والتعامل مع أية أمراض معدية داخل الفصول التعليمية بمختلف المدارس، بالتنسيق مع مديريات الصحة بكافة المحافظات، وذلك حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين في مختلف المنشآت التعليمية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزارء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).