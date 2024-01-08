جدري المائي وفيروس (RSV) يهددان صحة الأطفال في المدارس.. ما الحل؟ (فيديو)

حذر الدكتور علاء المسلمي، استشاري طب الأطفال، من خطورة انتشار مرض جدري المائي وفيروس مخلوي تنفسي (RSV) بين الطلاب في بعض المدارس، مطالبًا الأمهات وأولياء الأمور بالتوجه فورًا إلى الطبيب في حالة ظهور أي أعراض على أبنائهم.

وأوضح المسلمي، في حديث هاتفي مع برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة صدى البلد، أن جدري المائي هو مرض فيروسي ينتشر في الأماكن المزدحمة والمكتظة بالأشخاص، ويسبب حمى، وفقدان شهية، وصداع، ونتوءات بارزة تحتوي على سوائل، مشيرًا إلى أنه يجب عدم الاقتراب من هذه البثور لتجنب العدوى.

وأضاف أن فيروس مخلوي تنفسي (RSV) يصيب الجهاز التنفسي، ويسبب سيلان أو احتقان الأنف، سعال جاف، حمى خفيفة، التهاب حلق، عطس، وصداع، مؤكدًا أنه يصيب الأطفال من ستة شهور إلى ثمانية سنوات بشكل كبير.

ونصح المسلمي بضرورة تقوية جهاز المناعة للأطفال، والابتعاد عن الأطعمة السريعة، والحصول على التطعيمات اللازمة للوقاية من هذه الأمراض.