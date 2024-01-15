الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الدستورية العليا" تعقد مؤتمرًا صحفيًا عالميًا.. السبت

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

تعقد المحكمة  الدستورية العليا السبت المقبل، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا بعنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014، والذي يأتي متزامنًا مع مرور عشرة أعوام على صدور دستور 2014.

وقال المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي لها، إن المؤتمر سيعقد بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، ويحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، كما يحضره أعضاء لجنتي العشرة، والخمسين من واضعي الدستور.

المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا ن قضاء المحكمة الدستورية دستور 2014

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