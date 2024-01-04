رئيس "قضايا الدولة" يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

هنأ المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى، وجميع مستشاري الهيئة، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وجاء في برقية تهنئة رئيس هيئة قضايا الدولة، نسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على أقباط مصر والعالم بالخير والسعادة وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.